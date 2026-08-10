फैन को स्टेज से नीचे उतारते ही भड़के पवन सिंह? सिक्योरिटी ने धकेला, वापस बुलाकर कराया फोटो सेशन, VIDEO वायरल

वहीं, पवन सिंह फिलहाल रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' का हिस्सा हैं। शो में भोजपुरी इंडस्ट्री के कई चर्चित चेहरे नजर आ रहे हैं, जिनमें दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी शामिल हैं। राजनीतिक हस्ती तेज प्रताप यादव भी इस शो का हिस्सा हैं। इससे पहले पवन सिंह रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आए थे। हालांकि, उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा और करीब 14 दिन बाद उन्हें शो से बाहर होना पड़ा था।