AR Ameen Accident: एयरपोर्ट जाते वक्त हुआ हादसा, ए आर रहमान की बेटी खतीजा ने बताया कैसे हुई सड़क दुर्घटना

एआर अमीन अपने पिता एआर रहमान की तरह संगीत की दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह बतौर सिंगर कई म्यूजिक प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' के तमिल वर्जन के गाने 'चिकिरी चिकिरी' को अपनी आवाज दी। इसके अलावा वह जसलीन रॉयल के साथ 'भीगी भीगी' जैसे स्वतंत्र म्यूजिक प्रोजेक्ट में भी नजर आए हैं। फिलहाल हादसे के बाद अमीन के सुरक्षित होने की खबर से परिवार और उनके चाहने वालों ने राहत की सांस ली है।