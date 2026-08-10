Tabu की फोटो का बिना इजाजत इस्तेमाल करना पड़ेगा भारी, दिल्ली HC ने दिए सख्त निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को कमर्शियल केस के तौर पर रजिस्टर कर लिया है और समन जारी किया है। बता दें, डिस्कवरी, प्रोडक्शन और इंस्पेक्शन से जुड़ी अर्जियों पर भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को होगी। तब तक अंतरिम रोक लागू रहेगी, हालांकि ये आगे के आदेशों के अधीन होगी। दरअ, कोर्ट ने मामले से जुड़े व्यापक कानूनी सवालों पर मदद के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का भी संकेत दिया है। इससे AI, डीपफेक और किसी सेलिब्रिटी की पहचान के बिना अनुमति इस्तेमाल से जुड़े कानूनी पहलुओं पर आगे की सुनवाई में मदद मिल सकती है।