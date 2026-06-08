400 करोड़ की ब्लॉकबस्टर और नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म ठुकराकर पछता रहे हैं वरुण धवन!

जब वरुण धवन से पूछा गया कि किस एक सफल फिल्म में काम न करने का उन्हें सबसे ज्यादा अफसोस है, तो उन्होंने बिना झिझके कहा,'अंधाधुन'। उन्होंने बताया कि उस वक्त वो किसी दूसरी फिल्म में व्यस्त थे इसलिए ये मौका हाथ से निकल गया। उन्होंने खुलासा किया "असल में पहली पसंद तब्बू और आयुष्मान खुराना नहीं मैं और कंगना रनौत थे।" दरअसल, ये पहली बार है जब 'अंधाधुन' में कंगना रनौत के नाम पर विचार होने की बात सामने आई है। हालांकि, ये अभी साफ नहीं है कि कंगना को तब्बू वाले सिमी के किरदार के लिए सोचा जा रहा था या फिर राधिका आप्टे वाले रोल के लिए।