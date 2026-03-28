मेरी बेटी चल भी नहीं पाती...Varun Dhawan ने बेटी की बीमारी पर बयां किया दर्द

इतना ही नहीं, खुशकिस्मती से लारा को सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टरों ने कूल्हे को सही जगह पर वापस लाने के लिए एक खास प्रक्रिया की। इसके बाद लारा को 'स्पाइका कास्ट' में रखा गया, जो कमर से लेकर पैरों तक एक मजबूत प्लास्टर होता है। ये कास्ट ढाई महीने तक लगा रहा। वरुण ने बताया कि अपनी बेटी को इस कास्ट में देखना उनके लिए बहुत मुश्किल था। एनेस्थीसिया के बाद बेहोश होकर कास्ट में जागते देखना दिल को छू लेने वाला अनुभव था।