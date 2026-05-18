अंकुश बहुगुणा के लंदन के ‘Homophobia’ मामले पर कुब्रा सैत का रिएक्शन, बोलीं- ‘लोगों को जीने दो’

Kubbra Sait Ankush Bahuguna: संकल्प एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने एक बार फिर एलजीबीटीक्यू (LGBTQ+) समुदाय के समर्थन में खुलकर अपनी आवाज उठाई है। यह प्रतिक्रिया तब सामने आई जब कंटेंट क्रिएटर अंकुश बहुगुणा ने लंदन की सड़कों पर अपने साथ हुई एक परेशान करने वाली घटना शेयर की। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर इस घटना के आते ही, अपनी बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के अधिकार को लेकर हमेशा अपने विचार रखने वाली कुब्रा ने इस वायरल वीडियो पर रिएक्शन दिया है।