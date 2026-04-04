Exclusive: ट्रांसजेंडर बिल के खिलाफ कुब्रा सैत का बड़ा बयान, बोलीं- ‘एक इंसान दूसरे की पहचान कैसे तय कर सकता है?’

Kubbra Sait on Transgender Bill: 11 मार्च, 2026 को ‘सेक्रेड गेम्स’ से अभिनय जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस और मॉडल कुब्रा सैत की वेबसीरीज 'संकल्प' रिलीज हुई है, जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर (परवीन शेख) के किरदार में नजर आ रही हैं। इस सीरीज में उन्होंने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के साथ स्क्रीन शेयर की है। प्राइम वीडियो पर आई 'संकल्प' को दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है। खासतौर पर कुब्रा के जबरदस्त अभिनय को लोग पसंद कर रहे हैं। हाल ही में पत्रिका टीम के साथ बातचीत के दौरान जब कुब्रा सैत से ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन बिल 2026 पर सवाल किया तो उन्होंने कहा ये जो भी हो रहा है वो गलत है और वो इसके खिलाफ हैं।