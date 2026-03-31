‘हीरो को तो बिना कपड़ों के दिखा नहीं सकते, तो औरत को दिखाओ’, जब एक्ट्रेस स्मिता पाटिल ने फिल्मों पर दिया था बेबाक बयान

एक थ्रोबैक इंटरव्यू में, स्मिता पाटिल ने खुले तौर पर इस मानसिकता की आलोचना की और कहा कि फिल्मों को भीड़ खींचने के लिए आधी नंगी महिलाओं की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा, "हीरो को तो नंगा दिखा नहीं सकते; उसे कुछ होने भी वाला नहीं है। लेकिन उनको लगता है कि अगर औरत को नंगा दिखाएंगे तो सौ लोग और आ जाएंगे। हिंदुस्तान के दर्शकों पर ये बात फोर्स की गई है कि देखिए जी, इसमें सेक्स है; आधे नंगे शरीर हैं तो आप फिल्म देखने के लिए आइए। और ये आदत अब रवैया बन गई है जो बहुत गलत है। फिल्म अगर चलनी है, तो अगर आपकी फिल्म सच्चे दिल से एक अच्छे मेसेज या मनोरंजन की बात कह रही है, तो आपकी फिल्म चलेगी।'