‘बौखला गए लोग’, अमिताभ बच्चन की आधी रात की क्रिप्टिक पोस्ट को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ से जोड़ रहे नेटिजन्स

अमिताभ बच्चन की इस पोस्ट पर कुछ ही घंटों के अंदर हजारों व्यूज और सैकड़ों रिएक्शंस आए, जिनमें यूजर्स दिग्गज एक्टर के शब्दों का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ कुछ फॉलोअर्स ने इस मेसेज को नेचर और सोशल मीडिया पर होने वाली बातों को लेकर गहरी सोच बताया, जबकि कई लोग बोले कि उन्हें इनकी बात समझ ही नहीं आई। वहीं, कुछ एक्टर की इस पोस्ट को पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों और गैस की किल्लत से भी जोड़ रहे हैं।