वो 5 अभिनेत्रियां जिन्होंने कराए ‘एग फ्रीज’, किसी की मां ने दी सलह तो किसी ने शादी के बाद उठाया कदम

Bollywood Actress egg freezing: बदलते दौर के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों की सोच और लाइफस्टाइल में काफी बड़ा बदलाव आया है। आज के समय में करियर, शादी और परिवार नियोजन (फैमिली प्लानिंग) को लेकर अभिनेत्रियां काफी जागरूक हो गई हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से बॉलीवुड में 'एग फ्रीजिंग' (Egg Freezing) यानी गर्भाशय के अंडों को सुरक्षित रखने का चलन एक नया ट्रेंड बन चुका है। अक्सर कहा जाता था कि इस प्रक्रिया के बाद अभिनेत्रियां शादी से दूरी बना लेती हैं, लेकिन हाल ही में जब बोल्ड और खूबसूरत एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने इस बारे में खुलकर बात की, तो फैंस हैरान रह गए। आइए जानते हैं ईशा गुप्ता समेत उन बॉलीवुड स्टार्स के बारे में जिन्होंने इस आधुनिक तकनीक का सहारा लिया।