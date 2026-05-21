दुनिया ने माना लोहा लेकिन पहले खुद पिता धर्मेंद्र थे नाखुश, बॉबी देओल का ‘एनिमल’ के विलेन अवतार पर खुलासा

हाल ही में बॉबी देओल ने शेखर सुमन के साथ एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि जब ‘एनिमल’ रिलीज हुई और लोगों ने उनके किरदार की तारीफ शुरू की, तब धर्मेंद्र ने उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछा था कि क्या वो फिल्म में विलेन बने हैं? बॉबी ने मुस्कुराते हुए बताया कि उनके पिता को ये बात थोड़ी अजीब लगी थी क्योंकि उन्होंने हमेशा बेटे को हीरो के रूप में देखा था। बॉबी ने उन्हें समझाया कि भले ही किरदार नेगेटिव हो, लेकिन कहानी में उसका बेहद दमदार रोल है।