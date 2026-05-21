Dhurandhar OTT Release: नेटफ्लिक्स पर फिर लौट रही ‘धुरंधर’, ‘रॉ एंड अनदेखा’ की रिलीज डेट हुई अनाउंस

Dhurandhar Raw & Undekha OTT Release: नेटफ्लिक्स पर फिर लौट रही 'धुरंधर 'रॉ एंड अनदेखा' की रिलीज डेट हुई अनाउंसरणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर जो तूफान मचाया था, उसकी गूंज अब तक सुनाई दे रही है। सिनेमाघरों में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के बाद फिल्म ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी जबरदस्त सफलता हासिल की। पिछले कई महीनों से यह फिल्म लगातार ट्रेंडिंग लिस्ट में बनी हुई है। अब मेकर्स ने फैंस को एक और बड़ा सरप्राइज दे दिया है।