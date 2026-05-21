Dhurandhar OTT Release: नेटफ्लिक्स पर फिर लौट रही ‘धुरंधर’, ‘रॉ एंड अनदेखा’ की रिलीज डेट हुई अनाउंस

Dhurandhar Raw & Undekha OTT Release (सोर्स- एक्स)
Dhurandhar Raw & Undekha OTT Release: नेटफ्लिक्स पर फिर लौट रही 'धुरंधर 'रॉ एंड अनदेखा' की रिलीज डेट हुई अनाउंसरणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर जो तूफान मचाया था, उसकी गूंज अब तक सुनाई दे रही है। सिनेमाघरों में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के बाद फिल्म ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी जबरदस्त सफलता हासिल की। पिछले कई महीनों से यह फिल्म लगातार ट्रेंडिंग लिस्ट में बनी हुई है। अब मेकर्स ने फैंस को एक और बड़ा सरप्राइज दे दिया है।
दरअसल ‘धुरंधर 2’ की रिलीज से पहले फिल्म का पहला पार्ट एक बार फिर ओटीटी पर रिलीज होने जा रहा है, लेकिन इस बार दर्शकों को कुछ नया देखने को मिलेगा। फिल्म का ऐसा वर्जन सामने आने वाला है, जिसे थिएटर में देखने वाले दर्शक भी अब तक नहीं देख पाए थे।
नेटफ्लिक्स इंडिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस खास रिलीज का ऐलान किया है। मेकर्स के मुताबिक अब दर्शकों को फिल्म का अनकट और एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलेगा। यानी वो सारे सीन, जिन्हें थिएटर रिलीज के दौरान सेंसर बोर्ड की वजह से हटा दिया गया था, अब ओटीटी दर्शकों के सामने होंगे।
इस खबर के सामने आते ही रणवीर सिंह के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोशल मीडिया पर लोग लगातार फिल्म को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि उन्हें लंबे समय से इस अनकट वर्जन का इंतजार था। खास बात यह है कि फिल्म को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज किया जाएगा, जिससे साउथ के दर्शकों में भी उत्साह बढ़ गया है।
‘धुरंधर’ की कहानी और एक्शन सीक्वेंस पहले ही दर्शकों को काफी पसंद आ चुके हैं। रणवीर सिंह के दमदार अंदाज ने फिल्म को अलग पहचान दिलाई। फिल्म में उनके साथ आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और सारा अर्जुन जैसे कलाकारों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह रही कि फिल्म ने भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में शानदार कमाई की।
रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन ने 1800 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। यह रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हो चुकी है।
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