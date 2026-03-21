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‘धुरंधर 2’ देखते हुए लोगों ने फोड़ी स्क्रीन, थिएटर में मचाया आंतक, पुलिस ने लिया एक्शन

Dhurandhar 2 Canada Screening Controversy: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' जहां एक तरफ सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है, वहीं फिल्म पर प्रोपेगेंडा के भी आरोप लग रहे हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 21, 2026

Dhurandhar 2 Canada Screening Controversy

Dhurandhar 2 Canada Screening Controversy (सोर्स- एक्स)

Dhurandhar 2 Canada Screening Controversy: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' रिलीज के बाद से दुनियाभर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। जहां एक तरफ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी ओर कनाडा से सामने आई एक घटना ने इसे नए विवाद में ला खड़ा किया है।

मॉन्ट्रियल के कुछ सिनेमाघरों में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान कथित तोड़फोड़ और पुलिस हस्तक्षेप का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद फिल्म को लेकर बहस और तेज हो गई है।

मॉन्ट्रियल के सिनेमाघरों में मचा हंगामा (Dhurandhar 2 Canada Screening Controversy)

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान कुछ दर्शकों ने सिनेमाघर की स्क्रीन को नुकसान पहुंचाया। हालात बिगड़ने पर मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। वीडियो में पुलिसकर्मियों को थिएटर के अंदर प्रवेश करते और स्थिति को संभालते देखा गया।

बताया जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं एक से अधिक सिनेमाघरों में सामने आईं। कुछ दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनके इलाके के थिएटर में भी इसी तरह की स्थिति बनी थी। इन दावों ने पूरे मामले को और चर्चा में ला दिया है।

दर्शकों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं (Dhurandhar 2 Canada Screening Controversy)

घटना के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं तेजी से सामने आने लगीं। कुछ लोगों ने फिल्म को लेकर अपने उत्साह को जाहिर किया, जबकि कुछ ने थिएटर में हुई तोड़फोड़ को लेकर चिंता जताई। कई यूजर्स का कहना है कि इस तरह की घटनाएं फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान नहीं होनी चाहिए।

वहीं कुछ दर्शकों ने दावा किया कि अलग-अलग स्थानों पर भी स्क्रीन को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं देखने को मिलीं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वायरल वीडियो ने चर्चा को और बढ़ा दिया है।

‘प्रोपेगेंडा फिल्म’ कहे जाने पर छिड़ी बहस (Dhurandhar 2 Canada Screening Controversy)

फिल्म को लेकर एक और बड़ा विवाद तब सामने आया जब कुछ आलोचकों और सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे 'प्रोपेगेंडा फिल्म' करार दिया। उनका कहना है कि फिल्म में दिखाए गए कुछ घटनाक्रम राजनीतिक फिल्म से प्रभावित लगते हैं और कहानी को एक तरफा तरीके से पेश करते हैं।

इसी बहस के बीच एक प्रसिद्ध भारतीय यूट्यूबर ने भी फिल्म की आलोचना करते हुए कहा कि फिल्म में दिखाया गया दृष्टिकोण पहले की तुलना में ज्यादा स्पष्ट और आक्रामक रूप में सामने आया है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर नई बहस शुरू हो गई।

नोटबंदी के सीन पर भी उठे सवाल (Dhurandhar 2 Canada Screening Controversy)

फिल्म के एक हिस्से में साल 2016 की नोटबंदी से जुड़े घटनाक्रम को आतंकवाद और नकली मुद्रा के खिलाफ रणनीतिक कदम के रूप में दिखाया गया है। कुछ दर्शकों और समीक्षकों का मानना है कि इस प्रस्तुति ने फिल्म को राजनीतिक रंग दे दिया है।

हालांकि दूसरी ओर कई दर्शकों ने फिल्म की कहानी और प्रस्तुति की तारीफ करते हुए कहा कि यह एक मनोरंजक और प्रभावशाली एक्शन ड्रामा है, जिसे सिर्फ फिल्म के नजरिए से देखा जाना चाहिए।

बॉक्स ऑफिस सफलता के बीच बढ़ा विवाद

दिलचस्प बात यह है कि इन विवादों के बावजूद फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। सिनेमाघरों में भीड़ लगातार बढ़ रही है और फिल्म की कमाई मजबूत बनी हुई है। यही कारण है कि विवाद और सफलता दोनों साथ-साथ चर्चा में बने हुए हैं।

फिलहाल कनाडा में सामने आई घटनाओं और सोशल मीडिया पर चल रही बहस के बीच 'धुरंधर: द रिवेंज' मनोरंजन जगत की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हो गई है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म को लेकर जारी विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है।

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Updated on:

21 Mar 2026 06:11 pm

Published on:

21 Mar 2026 06:03 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर 2’ देखते हुए लोगों ने फोड़ी स्क्रीन, थिएटर में मचाया आंतक, पुलिस ने लिया एक्शन

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