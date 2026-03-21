‘धुरंधर 2’ देखते हुए लोगों ने फोड़ी स्क्रीन, थिएटर में मचाया आंतक, पुलिस ने लिया एक्शन

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान कुछ दर्शकों ने सिनेमाघर की स्क्रीन को नुकसान पहुंचाया। हालात बिगड़ने पर मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। वीडियो में पुलिसकर्मियों को थिएटर के अंदर प्रवेश करते और स्थिति को संभालते देखा गया।