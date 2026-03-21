21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

पानी में सांसें रोककर मिनटों तक बैठे रहे रणवीर सिंह, ‘धुरंधर 2’ के BTS वीडियो ने उड़ाए होश

Dhurandhar 2 BTS Viral Video: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह का एक बीटीएस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्टर की मेहनत साफ तौर पर नजर आती है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 21, 2026

Dhurandhar 2 BTS Viral Video

Dhurandhar 2 BTS Viral Video (सोर्स- एक्स)

Dhurandhar 2 BTS Viral Video: अभिनेता रणवीर सिंह अपनी दमदार एक्टिंग और अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उनकी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' रिलीज हुई है, जो बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच फिल्म के सेट से उनका एक बिहाइंड द सीन (BTS) वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पानी के अंदर सांस रोककर कठिन ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने फैंस को हैरान कर दिया है और लोग उनकी मेहनत की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

पानी के अंदर ट्रेनिंग करते दिखे रणवीर सिंह (Dhurandhar 2 BTS Viral Video)

वायरल वीडियो में रणवीर सिंह अपने किरदार की तैयारी के दौरान बेहद मुश्किल ट्रेनिंग लेते दिखाई देते हैं। फिल्म में उनका किरदार जसकिरत सिंह रंगी का है, जिसे एक खुफिया मिशन के तहत नई पहचान देकर पाकिस्तान भेजा जाता है। इस भूमिका को विश्वसनीय बनाने के लिए उन्होंने पानी के अंदर सांस रोकने जैसी चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग भी की।

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अभिनेता की समर्पण भावना की सराहना की है। कई लोगों ने कहा कि आज के दौर में जब फिल्मों में तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल होता है, तब भी रणवीर सिंह जैसे कलाकार अपने किरदार के लिए असली मेहनत करते हैं।

सोशल मीडिया पर फैंस ने बांधे तारीफों के पुल (Dhurandhar 2 BTS Viral Video)

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने रणवीर सिंह की मेहनत को काबिल-ए-तारीफ बताया और कहा कि उनकी ये डेडिकेशन उन्हें अलग पहचान देती है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि अगर इस साल उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिलता है तो यह निराशाजनक होगा।

वहीं कुछ दर्शकों ने उनके प्रदर्शन को कमाल और अविश्वसनीय बताया। कई फैंस ने लिखा कि रणवीर सिंह की यह मेहनत दिखाती है कि वह अपने हर किरदार को पूरी शिद्दत से निभाते हैं।

फिल्म की कहानी में दिखा दमदार ट्रांसफॉर्मेशन

धुरंधर: द रिवेंज में रणवीर सिंह का किरदार कई अलग-अलग रूपों से गुजरता है। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे जसकिरत सिंह रंगी को नई पहचान हमजा अली माजरी के रूप में पाकिस्तान भेजा जाता है। वहां वो धीरे-धीरे ‘शेर-ए-बालोच’ बनकर उभरता है और लियारी इलाके में अपना प्रभाव स्थापित करता है।

फिल्म के पहले भाग में रहमान डकैत के किरदार के खत्म होने के बाद दूसरे भाग में कहानी और भी ज्यादा तीव्र हो जाती है, जिसमें रणवीर सिंह का एक्शन और अभिनय दोनों ही दर्शकों को प्रभावित करते हैं।

बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म का शानदार प्रदर्शन

फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करके शानदार शुरुआत की। इसके अलावा पेड प्रीव्यू से भी फिल्म को अच्छी कमाई मिली। दूसरे दिन कलेक्शन में थोड़ी गिरावट जरूर आई, लेकिन इसके बावजूद फिल्म का कुल कारोबार मजबूत बना हुआ है।

ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन भी शानदार कमाई करते हुए कुल कलेक्शन को 200 करोड़ रुपये के पार पहुंचा दिया है। खास बात यह है कि ईद के मौके पर फिल्म की कमाई में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है।

दर्शकों का दिल जीत रही रणवीर सिंह की मेहनत

फिल्म के साथ-साथ रणवीर सिंह की मेहनत और समर्पण भी दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल हो रहे BTS वीडियो ने यह साबित कर दिया है कि वो अपने किरदार को जीवंत बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। यही वजह है कि फैंस उन्हें लगातार सराह रहे हैं और उनकी फिल्म को भरपूर समर्थन दे रहे हैं। अभिनेता रणवीर सिंह अपनी दमदार एक्टिंग और अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं।

ये भी पढ़ें

होने वाले ‘ससुर’ को किया किस, टूटा रिश्ता, फिर शादीशुदा प्रोड्यूसर से हुआ प्यार, छोटे कद-सांवले रंग के चलते अभिनेत्री को नहीं मिले रोल
बॉलीवुड
Rani Mukerji Birthday

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Mar 2026 04:33 pm

Published on:

21 Mar 2026 04:32 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पानी में सांसें रोककर मिनटों तक बैठे रहे रणवीर सिंह, ‘धुरंधर 2’ के BTS वीडियो ने उड़ाए होश

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘Dhurandhar 2’ के बवंडर के बीच ‘जमील जमाली’ का पुराना वीडियो वायरल, जब खुद को बताया था ‘धुरंधर’

Rakesh Bedi Viral Video
बॉलीवुड

दिया कि नही… Amitabh Bachchan के अटपटे पोस्ट पर लोगों ने किए कमेंट, बोले- अश्लील बातें कर रहे हो…

Amitabh Bachchan Tweet said diya ki nahi people decode obscene message
बॉलीवुड

कंगना रनौत ने की ‘धुरंधर 2’ की तारीफ लेकिन रणवीर सिंह के नाम से तौबा, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Kangana Ranaut Praises Aditya Dhar Amid Dhurandhar 2 Success
बॉलीवुड

12 साल बाद फिर चर्चा में आया कराची का खूंखार डॉन ‘उजैर बलोच’, गिरफ्तारी वाली पोस्ट हुई वायरल

Real Uzair Baloch 12 year old dubai arrest post surface after dhurandhar 2 blockbuster
बॉलीवुड

धुरंधर इफेक्ट, एक डायलॉग ने साधारण ‘दूध सोडा’ को बना दिया सुपरहिट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटोज

Doodh Soda Dhurandhar
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.