पानी में सांसें रोककर मिनटों तक बैठे रहे रणवीर सिंह, ‘धुरंधर 2’ के BTS वीडियो ने उड़ाए होश

Dhurandhar 2 BTS Viral Video: अभिनेता रणवीर सिंह अपनी दमदार एक्टिंग और अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उनकी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' रिलीज हुई है, जो बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच फिल्म के सेट से उनका एक बिहाइंड द सीन (BTS) वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पानी के अंदर सांस रोककर कठिन ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने फैंस को हैरान कर दिया है और लोग उनकी मेहनत की जमकर तारीफ कर रहे हैं।