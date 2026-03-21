पानी में सांसें रोककर मिनटों तक बैठे रहे रणवीर सिंह, ‘धुरंधर 2’ के BTS वीडियो ने उड़ाए होश

Dhurandhar 2 BTS Viral Video (सोर्स- एक्स)
Dhurandhar 2 BTS Viral Video: अभिनेता रणवीर सिंह अपनी दमदार एक्टिंग और अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उनकी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' रिलीज हुई है, जो बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच फिल्म के सेट से उनका एक बिहाइंड द सीन (BTS) वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पानी के अंदर सांस रोककर कठिन ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने फैंस को हैरान कर दिया है और लोग उनकी मेहनत की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
वायरल वीडियो में रणवीर सिंह अपने किरदार की तैयारी के दौरान बेहद मुश्किल ट्रेनिंग लेते दिखाई देते हैं। फिल्म में उनका किरदार जसकिरत सिंह रंगी का है, जिसे एक खुफिया मिशन के तहत नई पहचान देकर पाकिस्तान भेजा जाता है। इस भूमिका को विश्वसनीय बनाने के लिए उन्होंने पानी के अंदर सांस रोकने जैसी चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग भी की।
इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अभिनेता की समर्पण भावना की सराहना की है। कई लोगों ने कहा कि आज के दौर में जब फिल्मों में तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल होता है, तब भी रणवीर सिंह जैसे कलाकार अपने किरदार के लिए असली मेहनत करते हैं।
वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने रणवीर सिंह की मेहनत को काबिल-ए-तारीफ बताया और कहा कि उनकी ये डेडिकेशन उन्हें अलग पहचान देती है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि अगर इस साल उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिलता है तो यह निराशाजनक होगा।
वहीं कुछ दर्शकों ने उनके प्रदर्शन को कमाल और अविश्वसनीय बताया। कई फैंस ने लिखा कि रणवीर सिंह की यह मेहनत दिखाती है कि वह अपने हर किरदार को पूरी शिद्दत से निभाते हैं।
धुरंधर: द रिवेंज में रणवीर सिंह का किरदार कई अलग-अलग रूपों से गुजरता है। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे जसकिरत सिंह रंगी को नई पहचान हमजा अली माजरी के रूप में पाकिस्तान भेजा जाता है। वहां वो धीरे-धीरे ‘शेर-ए-बालोच’ बनकर उभरता है और लियारी इलाके में अपना प्रभाव स्थापित करता है।
फिल्म के पहले भाग में रहमान डकैत के किरदार के खत्म होने के बाद दूसरे भाग में कहानी और भी ज्यादा तीव्र हो जाती है, जिसमें रणवीर सिंह का एक्शन और अभिनय दोनों ही दर्शकों को प्रभावित करते हैं।
फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करके शानदार शुरुआत की। इसके अलावा पेड प्रीव्यू से भी फिल्म को अच्छी कमाई मिली। दूसरे दिन कलेक्शन में थोड़ी गिरावट जरूर आई, लेकिन इसके बावजूद फिल्म का कुल कारोबार मजबूत बना हुआ है।
ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन भी शानदार कमाई करते हुए कुल कलेक्शन को 200 करोड़ रुपये के पार पहुंचा दिया है। खास बात यह है कि ईद के मौके पर फिल्म की कमाई में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है।
फिल्म के साथ-साथ रणवीर सिंह की मेहनत और समर्पण भी दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल हो रहे BTS वीडियो ने यह साबित कर दिया है कि वो अपने किरदार को जीवंत बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। यही वजह है कि फैंस उन्हें लगातार सराह रहे हैं और उनकी फिल्म को भरपूर समर्थन दे रहे हैं। अभिनेता रणवीर सिंह अपनी दमदार एक्टिंग और अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं।
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