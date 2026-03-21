होने वाले ससुर को किया किस, टूटा रिश्ता, फिर शादीशुदा प्रोड्यूसर से हुआ प्यार, छोटे कद-सांवले रंग के चलते अभिनेत्री को नहीं मिले रोल

रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को मुंबई (महाराष्ट्र) में एक बंगाली परिवार में हुआ था। वो फेमस फिल्म निर्देशक राम मुखर्जी और पार्श्व गायिका कृष्णा मुखर्जी की बेटी हैं। रानी ने 1996 में बंगाली फिल्म 'बियेर फूल' से स्क्रीन पर शुरुआत की और 1997 में 'राजा की आएगी बारात' से बॉलीवुड में डेब्यू किया। चलिए रानी मुखर्जी की जिंदगी के उन पहलुओं से रूबरू कराते हैं, जिनमें संघर्ष, विवाद, प्यार, रिश्ते और सफलता- सब कुछ शामिल है।