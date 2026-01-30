Mardaani 3 Review: नाखून चबाने पर मजबूर करेंगे सस्पेंस-थ्रिल से भरे मोड़, पैसा वसूल है रानी की ‘मर्दानी 3’ लेकिन यहां हुई हल्की चूक

शुरुआत में ये कहानी दो बच्चियों की किडनैपिंग से शुरु होती है। यूपी के बुलंदशहर में हुई वारदात को कुछ गुंडे अंजाम देते हैं। देखने से लगता है कि कोई आम अपहरण का मामला है। फिर पता चलता है कि एक बेटी तुर्की के इंडियन एंबेसडर की बेटी है, जिसके बाद मामला हाई-प्रोफाइल हो जाता है। अब सारा दारोमदार सोंपा जाता है एसएसपी शिवानी शिवाजी रॉय को, जो पहले ही मानव तस्करी के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दिखाई जाती हैं। किडनैपर्स को जैसे ही पता चलता है कि बच्ची रुहानी एंबेसडर की बेटी है उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। फिर कहानी में एंट्री होती है अम्मा की। अम्मा पूरे देश में अपना नेटवर्क चला रही है। अब शिवानी कैसे अम्मा तक पहुंचेगी और कैसे उसके गिरोह का पर्दाफाश करेगी इसे जानने के लिए आपको फिल्म को देखना होगा।