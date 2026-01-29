रानी मुखर्जी की पिटी भद्द, बच्चों की परवरिश पर दिया ऐसा बयान, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

Rani Mukerji Trolled: बॉलीवुड को ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली एक्ट्रेस रानी मुखर्जी इन दिनों अपनी फिल्म 'मर्दानी 3' को लेकर काफी चर्चा में हैं। फिल्म कल यानी 30 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है और रानी इसके प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। फिल्म के ट्रेलर को तो दर्शकों और सितारों का भरपूर प्यार मिला था, लेकिन हाल ही में रानी ने बच्चों की परवरिश और महिलाओं की बराबरी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया, जो सोशल मीडिया यूजर्स के गले नहीं उतर रहा है। लोग एक्ट्रेस के बयान पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।