रानी मुखर्जी की पिटी भद्द, बच्चों की परवरिश पर दिया ऐसा बयान, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

'मर्दानी 3' एक्ट्रेस रानी मुखर्जी अपने बयान के बाद हुईं ट्रोल
Rani Mukerji Trolled: बॉलीवुड को ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली एक्ट्रेस रानी मुखर्जी इन दिनों अपनी फिल्म 'मर्दानी 3' को लेकर काफी चर्चा में हैं। फिल्म कल यानी 30 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है और रानी इसके प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। फिल्म के ट्रेलर को तो दर्शकों और सितारों का भरपूर प्यार मिला था, लेकिन हाल ही में रानी ने बच्चों की परवरिश और महिलाओं की बराबरी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया, जो सोशल मीडिया यूजर्स के गले नहीं उतर रहा है। लोग एक्ट्रेस के बयान पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।
रानी मुखर्जी ने हाल ही में 'बॉलीवुड हंगामा' को एक इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने घर के माहौल और पति-पत्नी के बीच बराबरी पर अपनी बेबाक राय रखी। रानी मुखर्जी ने कहा, "एक घर में रहने वाले कपल के बीच बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। अगर पुरुष अपनी आवाज तेज कर सकता है, तो महिलाओं को भी चुप रहने के बजाय चिल्लाकर बात करनी चाहिए।"
रानी का मानना है कि बच्चों का व्यवहार उनके माता-पिता को देखकर ही बदलता है। उन्होंने कहा, "एक बेटा अपने पिता को देखकर ही सबकुछ सीखता है। जिस तरह उसके पिता उसकी मां के साथ बर्ताव करेंगे, वैसा ही वो करेगा। अगर उसके पिता का मां के साथ व्यवहार अच्छा होगा तो वो आगे जाकर समाज में भी लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ये सब कुछ हमारे घर से शुरू होता है।"
इसी बातचीत के दौरान रानी ने अपने बचपन का एक दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि अपने पूरे जीवन में उन्होंने सिर्फ एक बार किसी पर हाथ उठाया है। रानी ने बताया कि स्कूल के दिनों में उन्होंने एक लड़के को उसके खराब व्यवहार के लिए एक जोरदार थप्पड़ मारा था। रानी ने हंसते हुए कहा, "उस एक लड़के को छोड़ दें, तो बाकी सभी लड़के मेरे अच्छे दोस्त थे।" इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "अब यह जाकर मेरे पति आदित्य चोपड़ा से मत पूछने लग जाना कि उनके साथ मैं घर पर क्या करती हूं!"
रानी का ये चिल्लाने वाला बयान देना उन्हीं पर भारी पड़ गया है। इस इंटरव्यू के वायरल होने के बाद रानी मुखर्जी को सोशल मीडिया यूजर्स के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। एक यूजर ने लिखा" यह कहते हुए रानी को लग रहा है कि वो काफी मजाकिया लग रहीं हैं मगर ऐसा नहीं है। दूसरे ने लिखा, "उन्हें लग रहा है कि उन्होंने काफी अलग और अच्छी बात की है। तो ऐसा नहीं है मैडम।
वहीं एक अन्य यूजर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "बराबरी का मतलब एक-दूसरे पर चिल्लाना नहीं होता। अगर रानी पुराने ख्यालात की हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कह दें।" एक और यूजर ने लिखा, आपको क्या लगता है लोग अपने बच्चो सामने अच्छे से नहीं रहते?" एक और यूजर ने लिखा, रानी जी शायद आपको काफी कुछ सोच समझकर कहना।" ऐसे में कुछ लोगों ने इसे विषाक्त व्यवहार (Toxic behavior) को बढ़ावा देने जैसा बताया है।
