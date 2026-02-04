पहला बच्चा खोकर टूटीं अर्चना पूरन सिंह, पति का नहीं मिला साथ, सालों बाद अभिनेत्री ने किया दर्दनाक खुलासा

अर्चना ने हाल ही में अपने व्लॉग में बताया है कि शादी के कुछ साल बाद ही उन्होंने मां बनने का सपना देखा था। करियर के साथ-साथ वो अपनी निजी जिंदगी को भी पूरा करना चाहती थीं। इसी दौरान वो गर्भवती हुईं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काम के दबाव और हालात ऐसे बने कि उनकी पहली प्रेग्नेंसी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। उस नुकसान ने उन्हें भावनात्मक रूप से बुरी तरह झकझोर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि बच्चे को खोने का दर्द शब्दों में बयां करना आसान नहीं था और वो उस समय अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थीं।