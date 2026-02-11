डूबते को तिनके का सहारा! मुसीबत में दोस्त को नहीं भूले नवाजुद्दीन, राजपाल यादव को दी मदद

Rajpal Yadav (सोर्स- एक्स)
Nawazuddin Siddiqui Financial Aid To Rajpal Yadav: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों एक पुराने कानूनी मामले को लेकर चर्चा में हैं। चेक बाउंस से जुड़े लगभग एक दशक पुराने केस में उन्होंने हाल ही में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। इस घटनाक्रम के बाद फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों के बीच हलचल तेज हो गई है। जहां एक ओर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें उठीं, वहीं दूसरी ओर कुछ कलाकार खुलकर उनके समर्थन में सामने आए।
राजपाल यादव का नाम हिंदी सिनेमा में हास्य अभिनय के लिए बेहद सम्मान से लिया जाता है। छोटे कद और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के साथ उन्होंने सालों तक दर्शकों को हंसाया है। लेकिन इस बार परिस्थिति कुछ अलग है। कानूनी पचड़े में फंसे अभिनेता को लेकर इंडस्ट्री में सहानुभूति और समर्थन दोनों देखने को मिल रहे हैं।
इसी बीच नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम भी चर्चा में आया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि क्या नवाज अपने पुराने दोस्त के साथ खड़े हैं या नहीं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ये दावा गलत है। बताया जा रहा है कि नवाजुद्दीन ने चुपचाप अपने दोस्त की मदद की है। इससे पहले भी वो आर्थिक सहयोग दे चुके हैं और इस बार भी बिना शोर-शराबे के साथ निभाया है।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजपाल यादव की दोस्ती काफी पुरानी मानी जाती है। संघर्ष के दिनों में दोनों ने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए लंबा सफर तय किया। एक इंटरव्यू में नवाज ने बताया था कि जब राजपाल यादव के पास काम अच्छा चल रहा था, तब वो संघर्ष कर रहे कलाकारों की मदद किया करते थे। उनका घर जरूरतमंदों के लिए हमेशा खुला रहता था। यही वजह है कि आज जब राजपाल मुश्किल में हैं, तो कई लोग इसे इंडस्ट्री की सामूहिक जिम्मेदारी मान रहे हैं।
राजपाल यादव के समर्थन में अभिनेता सोनू सूद और गुरमीत चौधरी ने भी सार्वजनिक अपील की है। वहीं फिल्म कर्मचारियों के संगठन ने भी कलाकारों से एकजुटता दिखाने की बात कही है। उनका कहना है कि ये दान नहीं बल्कि अपने साथी के साथ खड़े होने का वक्त है।
इस बीच म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंदरजीत सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए आर्थिक सहयोग की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राजपाल यादव ने वर्षों तक लोगों को हंसाया है और फिल्म जगत के एक अहम सदस्य रहे हैं। ऐसे में कठिन समय में उनका साथ देना जरूरी है।
फिलहाल इस पूरे मामले में राजपाल यादव के मैनेजर की ओर से भी पहला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भरोसा जताया कि कानूनी प्रक्रिया के बाद अभिनेता जल्द ही इस मुश्किल दौर से बाहर आएंगे।
बॉलीवुड अक्सर अपने चमक-दमक के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसे समय में सामने आने वाली दोस्ती और एकजुटता की मिसालें यह साबित करती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि रिश्तों की भी दुनिया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे कानूनी प्रक्रिया क्या मोड़ लेती है और राजपाल यादव कब तक इस संकट से उबर पाते हैं।
