डूबते को तिनके का सहारा! मुसीबत में दोस्त को नहीं भूले नवाजुद्दीन, राजपाल यादव को दी मदद

नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजपाल यादव की दोस्ती काफी पुरानी मानी जाती है। संघर्ष के दिनों में दोनों ने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए लंबा सफर तय किया। एक इंटरव्यू में नवाज ने बताया था कि जब राजपाल यादव के पास काम अच्छा चल रहा था, तब वो संघर्ष कर रहे कलाकारों की मदद किया करते थे। उनका घर जरूरतमंदों के लिए हमेशा खुला रहता था। यही वजह है कि आज जब राजपाल मुश्किल में हैं, तो कई लोग इसे इंडस्ट्री की सामूहिक जिम्मेदारी मान रहे हैं।