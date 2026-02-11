जेल में बंद राजपाल यादव को पैसे के नाम पर मिला चंदा, पिछले पांच फिल्मों में लीड एक्टर की 4 प्रतिशत भी नहीं मिली फीस

Rajpal Yadav Net worth: बॉलीवुड में अक्सर ये माना जाता है कि जो कलाकार पर्दे पर सबसे ज्यादा दिखाई देता है, उसकी कमाई भी उतनी ही ज्यादा होती है। लेकिन कॉमेडी के लिए मशहूर राजपाल यादव का हालिया मामला इस धारणा को गलत साबित करता है। एक ओर जहां वह कानूनी परेशानियों के चलते जेल की सजा काट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी हाल की फिल्मों से हुई कमाई ने भी सबको चौंका दिया है।