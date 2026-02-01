आज मेरी हल्दी है…धनुष संग शादी पर मृणाल ठाकुर ने लगाई मुहर? बोलीं- खाना खाकर जाना

Mrunal Thakur Reacts to Wedding Rumours With Dhanush: बॉलीवुड अभिनेत्री मृणाल ठाकुर इन दिनों अपनी फिल्म ‘दो दीवाने शहर में’ के प्रमोशन में बिजी हैं, लेकिन इसी बीच उनकी निजी जिंदगी को लेकर उड़ रही अफवाहों ने भी जोर पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि वो 14 फरवरी को साउथ सुपरस्टार धनुष के साथ शादी करने जा रही हैं। इन खबरों पर अब खुद मृणाल ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है और वो भी अपने चिर-परिचित चुलबुले अंदाज में। मृणाल ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।