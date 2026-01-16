धनुष और मृणाल ठाकुर की शादी की डेट आई सामने? फरवरी में लेंगे सात फेरे!

धनुष और मृणाल करने वाले हैं शादी?
Dhanush-Mrunal Thakur Wedding: पहले तलाक फिर शादी...कुछ ऐसा ही हुआ है साउथ के सुपरस्टार धनुष के साथ। धनुष के फैंस एक बार फिर खुश होने वाले है। खबरें आ रही हैं कि ऐश्वर्या से तलाक के बाद धनुष अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर से शादी करने जा रहे हैं। कपल को लेकर काफी समय से चर्चा थी कि वह एक रिश्ते में हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कुछ कंफर्म नहीं किया था। अब सीधे शादी की तारीख सामने आ गई है।
धनुष ने साल 2004 में सुपरस्टार रजनीकांत कीबेटी ऐश्वर्या से शादी की थी। दोनों के 2 बेटे है, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा समय तक चल नहीं पाया और कपल ने 2022 में तलाक अनाउंस कर दिया। अब लगभग 3 साल बाद धनुष को लेकर खबर है कि वह एक बार फिर दूल्हा बनने को तैयार हैं। बिना पुष्टि वाली कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वह अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड मृणाल ठाकुर से आने वाली 14 फरवरी यानी वेलेंटाइन डे को शादी कर सकते हैं। यह एक बेहद निजी समारोह होगा, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और चुनिंदा दोस्त ही शामिल होंगे।
मृणाल और धनुष के बीच नजदीकियों की अफवाह कोई नई नहीं हैं। पिछले साल अगस्त 2025 में भी दोनों के रिलेशनशिप को लेकर काफी बातें हुई थीं। उस वक्त मृणाल ठाकुर ने इन खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि धनुष "सिर्फ उनके एक अच्छे दोस्त" हैं। एक इंटरव्यू के दौरान मृणाल ने इन अटकलों को "मजेदार" बताया था और साफ किया था कि लोग छोटी-छोटी बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं।
यह पूरा विवाद और चर्चा तब शुरू हुई जब 'सन ऑफ सरदार 2' की स्क्रीनिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में धनुष और मृणाल एक-दूसरे का हाथ पकड़े नजर आए और काफी देर तक एक-दूसरे के कान में गुफ्तगू करते दिखे थे। फैंस ने यह भी गौर किया था कि मृणाल, धनुष की आने वाली फिल्म 'तेरे इश्क में' की रैप-अप पार्टी में भी शामिल हुई थीं। जबकि वह उस फिल्म का हिस्सा तक नहीं थीं।
जब धनुष चेन्नई से मुंबई सिर्फ एक इवेंट के लिए आए, तो लोगों ने कहा कि वह मृणाल के लिए आए हैं। हालांकि, मृणाल ने इस पर सफाई देते हुए कहा था, "उन्हें अजय देवगन ने आमंत्रित किया था, इसमें कुछ भी गलत नहीं समझा जाना चाहिए।"
एक और बात जिसने इन अफवाहों को हवा दी, वह है सोशल मीडिया पर मृणाल का धनुष के परिवार से जुड़ाव। मृणाल ने इंस्टाग्राम पर धनुष की दोनों बहनों को फॉलो करना शुरू कर दिया है और उन्होंने भी मृणाल को फॉलो बैक किया है। इंडस्ट्री में यह माना जाता है कि धनुष के बहुत कम दोस्त उनके परिवार के सदस्यों के इतने करीब हैं। न्यूज़18 की एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि दोनों वास्तव में डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका रिश्ता अभी नया है, इसलिए वे इसे सार्वजनिक करने की जल्दबाजी में नहीं हैं।
फिलहाल न तो मृणाल ठाकुर और न ही धनुष की टीम ने इन शादी की खबरों पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। दोनों ही कलाकार अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखने के लिए जाने जाते हैं। धनुष ने अब तक इन तमाम अटकलों पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग