धनुष और मृणाल ठाकुर की शादी की डेट आई सामने? फरवरी में लेंगे सात फेरे!

धनुष ने साल 2004 में सुपरस्टार रजनीकांत कीबेटी ऐश्वर्या से शादी की थी। दोनों के 2 बेटे है, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा समय तक चल नहीं पाया और कपल ने 2022 में तलाक अनाउंस कर दिया। अब लगभग 3 साल बाद धनुष को लेकर खबर है कि वह एक बार फिर दूल्हा बनने को तैयार हैं। बिना पुष्टि वाली कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वह अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड मृणाल ठाकुर से आने वाली 14 फरवरी यानी वेलेंटाइन डे को शादी कर सकते हैं। यह एक बेहद निजी समारोह होगा, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और चुनिंदा दोस्त ही शामिल होंगे।