‘गंदी बात’ पर अब हनी सिंह ने लिया यू टर्न, विवाद होते ही मांगी माफी, बोले- शारीरिक संबंधों…

हनी सिंह ने विवादित बयान पर मांगी माफी (Image Source- Instagram)
Honey Singh Apology on Viral Video: मशहूर रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका नया गाना या म्यूजिक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक वायरल वीडियो है। दिल्ली में हुए एक शो के दौरान दिए गए उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। मामला बढ़ता देख हनी सिंह ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए पूरे घटनाक्रम पर अपनी सफाई पेश की है।
दरअसल, एक लाइव शो के दौरान हनी सिंह की कही कुछ बातें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गईं। उन्होंने दिल्ली की ठंड का जिक्र करते हुए कहा कि गाड़ी में करने में बहुत मजा आता है। कई लोगों ने उनकी भाषा को आपत्तिजनक बताया और यह आरोप लगाया कि मंच से इस तरह की बातें कहना गैर-जिम्मेदाराना है। आलोचनाओं के बीच हनी सिंह ने देर रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट और वीडियो शेयर कर अपनी बात रखी।
हनी सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात का गहरा अफसोस है कि उनके शब्दों से लोगों को ठेस पहुंची। उनका कहना है कि उनका मकसद किसी को शर्मिंदा करना या दुख देना नहीं था। उन्होंने स्वीकार किया कि जिस तरह से उनकी बात लोगों तक पहुंची, वह सही नहीं थी और इसके लिए वह दिल से माफी मांगते हैं।
रैपर ने पूरे मामले को समझाते हुए बताया कि शो से कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात कुछ जाने-माने डॉक्टरों से हुई थी। बातचीत के दौरान युवाओं में तेजी से फैल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जिक्र हुआ, जो असुरक्षित शारीरिक संबंधों के कारण बढ़ रही हैं। यह बात उनके मन में रह गई। जब वह कार्यक्रम में पहुंचे और वहां बड़ी संख्या में युवा दर्शक देखे, तो उन्होंने सोचा कि इस विषय पर उन्हें कोई मैसेज देना चाहिए।
हालांकि, हनी सिंह का मानना है कि संदेश देने का तरीका गलत साबित हुआ। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल दौर में ओटीटी और सोशल मीडिया की भाषा का असर हर जगह दिखता है और उसी प्रभाव में उन्होंने बात रख दी। लेकिन यह अंदाजा नहीं लगाया कि इससे गलत संदेश जाएगा या लोग आहत महसूस करेंगे। अपने वीडियो में हनी सिंह ने यह भी कहा कि एक कलाकार के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि मंच से कही गई हर बात रिकॉर्ड होकर गलत संदर्भ में भी पेश की जा सकती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में वह इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि क्या कहना है, कैसे कहना है और किस मंच पर कहना है।
अगर उनके करियर की बात करें तो हनी सिंह एक बार फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में सक्रिय नजर आ रहे हैं। हाल के समय में उन्होंने कई बड़ी फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड किए हैं, जिन्हें दर्शकों ने पसंद किया। इसके अलावा वह देश-विदेश में स्टेज शोज भी कर रहे हैं और आने वाले समय में उनके नए प्रोजेक्ट्स भी लाइन में हैं।
