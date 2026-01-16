16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘गंदी बात’ पर अब हनी सिंह ने लिया यू टर्न, विवाद होते ही मांगी माफी, बोले- शारीरिक संबंधों…

Honey Singh Apology on Viral Video: रैपर हनी सिंह ने अपने विवादित बयान पर अब माफी मांग ली है। हनी सिंह ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि उनके कहने का मतलब वैसा नहीं था जैसा कि सामने आ रहा है। हनी ने क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

image

Himanshu Soni

Jan 16, 2026

yo yo honey singh apology on viral video gave clarification about gen z safety

हनी सिंह ने विवादित बयान पर मांगी माफी (Image Source- Instagram)

Honey Singh Apology on Viral Video: मशहूर रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका नया गाना या म्यूजिक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक वायरल वीडियो है। दिल्ली में हुए एक शो के दौरान दिए गए उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। मामला बढ़ता देख हनी सिंह ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए पूरे घटनाक्रम पर अपनी सफाई पेश की है।

हनी सिंह की 'गंदी बात' पर हुआ विवाद (Yo Yo Honey Singh Controversial Statement In Live Concert)

दरअसल, एक लाइव शो के दौरान हनी सिंह की कही कुछ बातें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गईं। उन्होंने दिल्ली की ठंड का जिक्र करते हुए कहा कि गाड़ी में करने में बहुत मजा आता है। कई लोगों ने उनकी भाषा को आपत्तिजनक बताया और यह आरोप लगाया कि मंच से इस तरह की बातें कहना गैर-जिम्मेदाराना है। आलोचनाओं के बीच हनी सिंह ने देर रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट और वीडियो शेयर कर अपनी बात रखी।

हनी सिंह ने वीडियो जारी करते हुए मांगी माफी (Honey Singh Apologizes)

हनी सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात का गहरा अफसोस है कि उनके शब्दों से लोगों को ठेस पहुंची। उनका कहना है कि उनका मकसद किसी को शर्मिंदा करना या दुख देना नहीं था। उन्होंने स्वीकार किया कि जिस तरह से उनकी बात लोगों तक पहुंची, वह सही नहीं थी और इसके लिए वह दिल से माफी मांगते हैं।

रैपर ने पूरे मामले को समझाते हुए बताया कि शो से कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात कुछ जाने-माने डॉक्टरों से हुई थी। बातचीत के दौरान युवाओं में तेजी से फैल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जिक्र हुआ, जो असुरक्षित शारीरिक संबंधों के कारण बढ़ रही हैं। यह बात उनके मन में रह गई। जब वह कार्यक्रम में पहुंचे और वहां बड़ी संख्या में युवा दर्शक देखे, तो उन्होंने सोचा कि इस विषय पर उन्हें कोई मैसेज देना चाहिए।

'संदेश देने का तरीका गलत'

हालांकि, हनी सिंह का मानना है कि संदेश देने का तरीका गलत साबित हुआ। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल दौर में ओटीटी और सोशल मीडिया की भाषा का असर हर जगह दिखता है और उसी प्रभाव में उन्होंने बात रख दी। लेकिन यह अंदाजा नहीं लगाया कि इससे गलत संदेश जाएगा या लोग आहत महसूस करेंगे। अपने वीडियो में हनी सिंह ने यह भी कहा कि एक कलाकार के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि मंच से कही गई हर बात रिकॉर्ड होकर गलत संदर्भ में भी पेश की जा सकती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में वह इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि क्या कहना है, कैसे कहना है और किस मंच पर कहना है।

हनी सिंह का करियर

अगर उनके करियर की बात करें तो हनी सिंह एक बार फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में सक्रिय नजर आ रहे हैं। हाल के समय में उन्होंने कई बड़ी फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड किए हैं, जिन्हें दर्शकों ने पसंद किया। इसके अलावा वह देश-विदेश में स्टेज शोज भी कर रहे हैं और आने वाले समय में उनके नए प्रोजेक्ट्स भी लाइन में हैं।

ये भी पढ़ें

तलाक के 12 दिन बाद माही विज घर लाईं ये खास चीज, सबसे छुपकर दोस्त ने डाली फोटो
TV न्यूज
Mahhi Vij buy new brand car friend arti singh shares photo after 10 days of jay Bhanushali Divorce

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

हनी सिंह

Published on:

16 Jan 2026 08:20 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘गंदी बात’ पर अब हनी सिंह ने लिया यू टर्न, विवाद होते ही मांगी माफी, बोले- शारीरिक संबंधों…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

इंटीमेसी पर 52 साल की कोरियोग्राफर के बेबाक बोल, गीता कपूर बोलीं- मैं भी मैं फिजिकली सैटिस्फाईड…

choreographer geeta kapoor On her personal life says intimacy is not problem relationship status
बॉलीवुड

आलिया भट्ट ने रानी मुखर्जी के लिए कही बड़ी बात, बोलीं- उनका 30 साल का करियर…

Rani Mukerji in Mardani 3
बॉलीवुड

जंग हथियारों से नहीं जुर्रत से जीती जाती है…, सनी देओल की दहाड़ से कांपा पाकिस्तान

Border 2 Trailer Out
बॉलीवुड

वरुण धवन ने उड़ाया खुद का ही मजाक, ‘बॉर्डर 2’ के मीम पर तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान…

Varun Dhawan
बॉलीवुड

फौजी की आवाज में ‘बॉर्डर 2’ का ‘घर कब आओगे…’ गाना सुन भावुक हुए सनी देओल

Sunny Deol Insta story
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.