‘गंदी बात’ पर अब हनी सिंह ने लिया यू टर्न, विवाद होते ही मांगी माफी, बोले- शारीरिक संबंधों…

हालांकि, हनी सिंह का मानना है कि संदेश देने का तरीका गलत साबित हुआ। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल दौर में ओटीटी और सोशल मीडिया की भाषा का असर हर जगह दिखता है और उसी प्रभाव में उन्होंने बात रख दी। लेकिन यह अंदाजा नहीं लगाया कि इससे गलत संदेश जाएगा या लोग आहत महसूस करेंगे। अपने वीडियो में हनी सिंह ने यह भी कहा कि एक कलाकार के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि मंच से कही गई हर बात रिकॉर्ड होकर गलत संदर्भ में भी पेश की जा सकती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में वह इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि क्या कहना है, कैसे कहना है और किस मंच पर कहना है।