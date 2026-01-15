15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

तलाक के 12 दिन बाद माही विज घर लाईं ये खास चीज, सबसे छुपकर दोस्त ने डाली फोटो

Mahhi Vij: जय भानुशाली संग तलाक के बाद माही विज बेहद खुश हैं। उन्होंने नई कार खरीदी है, जिसकी फोटो खुद माही ने नहीं बल्कि उनकी दोस्त ने शेयर की है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 15, 2026

Mahhi Vij buy new brand car friend arti singh shares photo after 10 days of jay Bhanushali Divorce

माही विज ने खरीदी नई कार

Mahhi Vij Post: टीवी के फेमस कपल रहे माही विज और जय भानुशाली का तलाक हो चुका है। कपल ने 4 जनवरी को अपने रिश्ते के अंत के बारे में इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। जैसे ही ये खबर आई किसी को यकीन नहीं हुआ कि कपल ने अपना 15 साल का रिश्ता खत्म कर दिया है। लोग कमेंट कर माही और जय से सवाल जवाब करने लगे। इसके बाद माही ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने अपने खास दोस्त नदीम पर प्यार लुटाया था। माही ने नदीम को अपना घर और अपनी जिंदगी बताया था। जिसके बाद माही और नदीम की डेटिंग की खबरें आने लगीं। अब इन्हीं खबरों के बाद माही विज ने नहीं बल्कि उनकी दोस्त ने बताया है कि माही ने नई कार खरीदी है।

माही विज ने नहीं दोस्त आरती ने किया खुलासा (Mahhi Vij Jay Bhanushali Divorce)

माही विज वैसे तो अपने दुख और सुख दोनों ही अपने फैंस के साथ शेयर करती नजर आती हैं, उन्होंने जय भानुशाली संग तलाक की अनाउंसमेंट भी पोस्ट के जरिए ही की थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी खुशी जाहिर नहीं की। उन्होंने अपने फैंस को ये नहीं बताया कि उन्होंने नई कार खरीदी है। लेकिन उनकी पक्की दोस्त और एक्ट्रेस आरती सिंह ने इस राज से पर्दा उठा दिया है।

आरती सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बेहद प्यारी तस्वीर शेयर की है, जिसमें माही विज अपनी नई कार के साथ नजर आ रही हैं। फोटो में माही पिंक कलर की ड्रेस में बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी दिख रही हैं। अपनी सहेली की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए आरती ने एक भावुक नोट लिखा। उन्होंने लिखा, "माहू... मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। भगवान करे तू ऐसी 10 गाड़ियां और ले। तू सिर्फ और सिर्फ खुशियों की हकदार है। तू एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, भगवान तुझे हमेशा आशीर्वाद दे। अपना ये एटीट्यूड हमेशा बरकरार रखना।"

विवादों के बीच माही की नई उड़ान (Mahhi Vij New Car)

माही विज का यह नया कदम उनके फैंस के लिए एक प्रेरणा की तरह है, क्योंकि पिछले कुछ दिन उनके लिए काफी तनावपूर्ण रहे हैं। जय भानुशाली से तलाक की घोषणा के बाद, सोशल मीडिया पर उनके और उनके करीबी दोस्त नदीम के रिश्ते को लेकर काफी 'गंदा' प्रचार किया गया। जब माही की बेटी तारा ने नदीम को 'अब्बा' कहा, तो ट्रोलर्स ने माही को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। तमाम विवादों और निजी दुख को पीछे छोड़ते हुए माही का नई कार खरीदना यह दर्शाता है कि वह अब रुकने वाली नहीं हैं। उनके चाहने वाले इस नई कामयाबी पर उन्हें ढेरों बधाइयां दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

माही विज और नदीम के रिश्ते की सच्चाई आई सामने, अंकिता लोखंडे ने लिखा- कुछ रिश्ते इज्जत…
TV न्यूज
Ankita Lokhande big revealed on Mahhi vij and nadim nadz dating rumors after jay bhanushali divorce

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

TV News

Published on:

15 Jan 2026 03:55 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / तलाक के 12 दिन बाद माही विज घर लाईं ये खास चीज, सबसे छुपकर दोस्त ने डाली फोटो

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

निहारिका ने मेरे बॉयफ्रेंड KISS… उर्फी जावेद ने 10 साल बाद तोड़ी चुप्पी

Urfi-Javed-Niharika-Controversy
TV न्यूज

विवियन डीसेना ने क्यों छोड़ा ‘लाफ्टर शेफ्स’, सामने आई ये बड़ी वजह

Vivian Dsena
TV न्यूज

‘तलाक का मतलब बच्चों से दूरी नहीं’, आलोचकों को माही विज का जवाब; जय भानुशाली को लेकर कही ये बात

Jay Bhanushali-mahivij
TV न्यूज

माही विज का टूटा ‘सब्र का बांध’, नदीम को बताया अपनी आत्मा, बोलीं- वह पिछले 6 साल से…

Mahhi Vij angry big revealed Nadim Nadz dating rumors said he is my soul after jay bhanushali divorce
TV न्यूज

माही विज और नदीम के रिश्ते की सच्चाई आई सामने, अंकिता लोखंडे ने लिखा- कुछ रिश्ते इज्जत…

Ankita Lokhande big revealed on Mahhi vij and nadim nadz dating rumors after jay bhanushali divorce
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.