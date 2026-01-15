तलाक के 12 दिन बाद माही विज घर लाईं ये खास चीज, सबसे छुपकर दोस्त ने डाली फोटो

Mahhi Vij Post: टीवी के फेमस कपल रहे माही विज और जय भानुशाली का तलाक हो चुका है। कपल ने 4 जनवरी को अपने रिश्ते के अंत के बारे में इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। जैसे ही ये खबर आई किसी को यकीन नहीं हुआ कि कपल ने अपना 15 साल का रिश्ता खत्म कर दिया है। लोग कमेंट कर माही और जय से सवाल जवाब करने लगे। इसके बाद माही ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने अपने खास दोस्त नदीम पर प्यार लुटाया था। माही ने नदीम को अपना घर और अपनी जिंदगी बताया था। जिसके बाद माही और नदीम की डेटिंग की खबरें आने लगीं। अब इन्हीं खबरों के बाद माही विज ने नहीं बल्कि उनकी दोस्त ने बताया है कि माही ने नई कार खरीदी है।