माही विज और नदीम के रिश्ते की सच्चाई आई सामने, अंकिता लोखंडे ने लिखा- कुछ रिश्ते इज्जत…

अंकिता लोखंडे ने बताई माही विज और नदीम के रिश्ते की सच्चाई
Mahhi Vij And Nadim Qureshi: फेमस कपल माही विज और जय भानुशाली के रिश्ते खराब होने के बाद दोनों ने 4 जनवरी को अपना तलाक अनाउंस किया था। जिसके बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच गया था। हर को सवाल करने लगा था कि आखिर क्यों कपल ने ये बड़ा फैसला लिया। आखिर क्यों शादी के 15 साल के रिश्ते को तोड़ दिया? फैंस के सवाल खत्म भी नहीं हुए थे कि माही विज ने अपने खास दोस्त नदीम के लिए एक पोस्ट शेयर किया।
माही ने नदीम को अपना घर, अपना परिवार और आई लव यू कहा। जिसके बाद खबर फैल गई कि माही और नदीम साथ में हैं और डेट कर रहे हैं। अब अंकिता लोखंडे ने माही और नदीम के रिश्ते की पूरी सच्चाई बताई है।
माही विज ने नदीम नादज के जन्मदिन पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया था। विवाद तब और गहरा गया जब माही की बेटी तारा के सोशल मीडिया अकाउंट से नदीम के लिए 'मेरे प्यारे अब्बा' लिखकर विश किया गया। इसके बाद इंटरनेट यूजर्स ने माही और नदीम की डेटिंग की अफवाह उड़ानी शुरू कर दी। माही ने जब अपने पोस्ट का कमेंट सेक्शन बंद किया, तो लोगों ने इसे उनकी 'चोरी' मानकर और भी ज्यादा नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दिया।
माही की चुप्पी के बीच, अंकिता लोखंडे ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट पोस्ट शेयर किया और सबको चुप करवा दिया। अंकिता ने लिखा, "आज मैं एक सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि एक दोस्त के तौर पर बोल रही हूं। माही और नदीम के रिश्ते पर लोगों के भद्दे कमेंट्स देखकर मैं बहुत परेशान हूं। मैं माही, जय और नदीम को सालों से जानती हूं। सच तो यह है कि नदीम हमेशा से माही और जय के लिए एक पिता की तरह रहे हैं और छोटी तारा के लिए भी उनका रिश्ता वैसा ही है। इसके अलावा और कुछ नहीं।"
अंकिता ने आगे बताया कि नदीम वो इंसान हैं जो हर किसी के बुरे वक्त में ढाल बनकर खड़े होते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि जब अंकिता खुद मुश्किल दौर से गुजर रही थीं, तब भी नदीम ने उनका साथ दिया था। अंकिता ने ट्रोलर्स को चेतावनी देते हुए कहा, "कुछ रिश्ते प्यार और भरोसे से बनते हैं, बाहरी लोगों को उन्हें जज करने का कोई हक नहीं है। माही और जय, आप दोनों बेहतरीन माता-पिता हैं। जो लोग नफरत फैला रहे हैं, प्लीज रुक जाइए। किसी की निजी जिंदगी में दखल न दें, कर्म सब देख रहा है।"
अंकिता के इस बयान ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है जिनमें माही और नदीम के रिश्ते को गलत नजरिए से देखा जा रहा था। अंकिता ने अपने पोस्ट के अंत में नदीम को 'भगवान का भेजा हुआ दूत' बताया और माही-जय को अपना प्यार भेजा।
