माही विज और नदीम के रिश्ते की सच्चाई आई सामने, अंकिता लोखंडे ने लिखा- कुछ रिश्ते इज्जत…

अंकिता ने आगे बताया कि नदीम वो इंसान हैं जो हर किसी के बुरे वक्त में ढाल बनकर खड़े होते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि जब अंकिता खुद मुश्किल दौर से गुजर रही थीं, तब भी नदीम ने उनका साथ दिया था। अंकिता ने ट्रोलर्स को चेतावनी देते हुए कहा, "कुछ रिश्ते प्यार और भरोसे से बनते हैं, बाहरी लोगों को उन्हें जज करने का कोई हक नहीं है। माही और जय, आप दोनों बेहतरीन माता-पिता हैं। जो लोग नफरत फैला रहे हैं, प्लीज रुक जाइए। किसी की निजी जिंदगी में दखल न दें, कर्म सब देख रहा है।"