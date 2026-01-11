जय से तलाक के 1 हफ्ते बाद ही माही विज ने नदीम से किया प्यार का इजहार, लिखा- हमारी आत्माएं एक…

माही ने आगे अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोते हुए कहा, "तुम्हारे साथ मैं जैसे रहना चाहूं, वैसे रह सकती हूं। फिर चाहे दुखी हूं, खुश हूं, इमोशनल हूं या फिर अधूरी। तुम मुझे हर तरह से अपना लेते हो। मैं प्यार महसूस करती हूं। हां कभी-कभी हम एक-दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। लड़ते भी हैं। कभी-कभी हम कई दिनों तक बात नहीं करते। लेकिन चुप्पी चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, वह हमेशा एक ही जगह आकर खत्म होती है यानी हम दोनों के बीच में। क्योकि हम दोनों ये बात जानते हैं कि नदीम और माही एक हैं।'