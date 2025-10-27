Patrika LogoSwitch to English

Jay Bhanushali & Mahi Vij Divorce: फेमस कपल ने तोड़ी 15 साल पुरानी शादी! इस वजह से लिया तलाक

Jay Bhanushali &amp; Mahi Vij Divorce News: जय भानुशाली और माही विज ने अपनी 15 साल की शादी को खत्म कर दिया है और खबर है कि कपल का तलाक अगस्त में ही हो चुका है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 27, 2025

Jay Bhanushali and Mahi Vij Divorce

फेमस कपल जय भानुशाली और माही विज का तलाक

Jay Bhanushali & Mahi Vij Divorce: टीवी इंडस्ट्री में एक बार फिर तलाक की खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार फेमस कपल जय भानुशाली और माही विज ने अपना सात जन्मों का रिश्ता महज 15 साल में ही खत्म कर लिया है। इस खबर ने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। कपल के फैंस हैरान हो रहे हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर क्यों प्यार भरे रिश्ते का कपल ने अंत कर दिया है।

जय भानुशाली और माही विज हुए अलग? (Jay Bhanushali & Mahi Vij Divorce)

'हिंदुस्तान टाइम्स' के अनुसार, जय भानुशाली और माही विज ने अपनी 15 साल पुरानी शादी को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया है। सूत्रों ने मीडिया को बताया है कि कपल ने अपने रिश्ते को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए और कपल का तलाक हो गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जय भानुशाली और माही विज के बीच अलगाव बहुत पहले हो गया था। उन्होंने कुछ महीने पहले तलाक के लिए भी अर्जी दी थी। जुलाई-अगस्त में पेपर्स साइन और फाइनल हो चुके हैं, और बच्चों की कस्टडी पर भी फैसला हो गया है।" ऐसे में अब तलाक की असली वजह भी सामने आ गई है।

माही विज और जय भानुशाली के तलाक की वजह आई सामने (Jay Bhanushali & Mahi Vij Divorce Reason)

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जय भानुशाली के साथ माही विज को काफी समय से ट्रस्ट इश्यू चल रहा था और उसी को लेकर दोनों के बीच ये सब परेशानी शुरू हुई। सोर्स ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, “एक समय अपने जॉइंट व्लॉग के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने अब एक साथ तस्वीरें पोस्ट करना बंद कर दिया है। उनका आखिरी कोलाब फैमिली पोस्ट जून 2024 में था।” कपल को आखिरी बार अगस्त में अपनी बेटी तारा के जन्मदिन पर पब्लिकली एक साथ देखा गया था। कपल ने अपनी बेटी के लिए लाबुबू-थीम वाली बर्थडे पार्टी होस्ट की थी।

जय भानुशाली की पोस्ट पर किया था माही ने कमेंट

वहीं, कुछ समय पहले ही जय भानुशाली ने अपनी बेटी तारा के साथ इंस्टाग्राम पर 18 अक्टूबर को एक वीडियो शेयर किया।जिसमें जय अपनी बेटी तारा के साथ टोक्यो में शिबुया क्रॉसिंग पर दिख रहे थे। उन्होंने लिखा, “टोक्यो ड्रिफ्ट तो सुना होगा, अब देखो शिबुया क्रॉसिंग में पिता और बेटी कैसे ड्रिफ्ट करते हैं।” इसी पर माही विज ने कमेंट किया था उन्होंने लिखा, "उसका बो देखो पापा के साथ घूमना और मम्मी के साथ घूमना प्रॉपर बो।” जय ने उनके कमेंट का जवाब देते हुए लिखा, “@mahhivij मम्मी के साथ इतना नहीं हंसती जितने बाप के साथ हंसती हैं।” इसके बाद यूजर्स भी तलाक को कंफर्म मान रहे हैं और जमकर रिएक्शन दे रहे हैं।

माही विज ने तलाक पर किया था रिएक्ट

बता दें, माही विज ने जुलाई में तलाक की अफवाहों पर रिएक्ट किया था और हॉटरफ्लाई से बातचीत में बताया कहा था, "अगर ऐसा है भी, तो मैं आपको क्यों बताऊं? क्या आप मेरे अंकल हैं? क्या आप मेरे वकील की फीस देंगे? लोग किसी के तलाक या सेपरेशन को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाते हैं? मैं देखती हूं कि लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, ‘माही तो ठीक है, जय ऐसा है’। फिर कोई और लिखता है, ‘जय अच्छा है, माही ही ऐसी है"। वे बस किसी पर इल्जाम लगाना चाहते हैं। क्या आपको सच पता भी है? आपको क्या पता?”

माही और जय भानुशाली ने की थी साल 2011 में शादी

माही ने आगे कहा, "यहां, लोग सिंगल मदर्स और तलाक को बहुत अलग तरह से देखते हैं। उन्हें लगता है कि अब ड्रामा होगा कि यह एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा, दोनों एक-दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि समाज का बहुत प्रेशर है। बस जियो और जीने दो।" माही और जय ने साल 2011 में शादी की थी और कपल तीन बच्चों के माता-पिता हैं। बेटी तारा, जिसका जन्म 2019 में हुआ, और फॉस्टर बच्चे राजवीर और खुशी, जिन्हें उन्होंने 2017 में गोद लिया था। 

