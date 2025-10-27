Jay Bhanushali & Mahi Vij Divorce: फेमस कपल ने तोड़ी 15 साल पुरानी शादी! इस वजह से लिया तलाक

वहीं, कुछ समय पहले ही जय भानुशाली ने अपनी बेटी तारा के साथ इंस्टाग्राम पर 18 अक्टूबर को एक वीडियो शेयर किया।जिसमें जय अपनी बेटी तारा के साथ टोक्यो में शिबुया क्रॉसिंग पर दिख रहे थे। उन्होंने लिखा, “टोक्यो ड्रिफ्ट तो सुना होगा, अब देखो शिबुया क्रॉसिंग में पिता और बेटी कैसे ड्रिफ्ट करते हैं।” इसी पर माही विज ने कमेंट किया था उन्होंने लिखा, "उसका बो देखो पापा के साथ घूमना और मम्मी के साथ घूमना प्रॉपर बो।” जय ने उनके कमेंट का जवाब देते हुए लिखा, “@mahhivij मम्मी के साथ इतना नहीं हंसती जितने बाप के साथ हंसती हैं।” इसके बाद यूजर्स भी तलाक को कंफर्म मान रहे हैं और जमकर रिएक्शन दे रहे हैं।