अभिषेक मल्हान नहीं है बॉयफ्रेंड… एक्ट्रेस जिया शंकर ने मिस्ट्री मैन के साथ शेयर की रोमांटिक फोटो

उस दौरान जिया ने अपने पोस्ट में लिखा था कि ये मैं आखिरी बार कह रही हूं, मेरा उससे कोई लेना-देना नहीं है, न ही उन मीम पेजों से! हमारे बीच सिर्फ दोस्ती थी जो कि अब वह भी खत्म हो चुकी है। मैं उन मीम पेजों को फॉलो भी नहीं करती, न ही मुझे पता है वो क्या करते हैं। शायद लोग व्यूज या पैसों के लिए ऐसी चीजें बनाते हैं, मुझे नहीं पता… लेकिन अगर कोई मेरे कैरेक्टर या मेरे परिवार पर उंगली उठाएगा, तो सुन लो… मैं सेल्फ-मेड हूं, मुझे इस पर गर्व है। मैं आज जो हूं, अपनी मेहनत से हूं, किसी और की वजह से नहीं। ये सस्ते पब्लिसिटी स्टंट्स मेरे स्तर से बहुत नीचे हैं। इसलिए अपनी मर्यादा में रहो, और मेरी मां का नाम अपने गंदे मुंह पर मत लाना।”