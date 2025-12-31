अभिषेक मल्हान नहीं है बॉयफ्रेंड… एक्ट्रेस जिया शंकर ने मिस्ट्री मैन के साथ शेयर की रोमांटिक फोटो

एक्ट्रेस जिया शंकर (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Jiya Shankar Latest Post: बिग बॉस OTT 2 से फेमस हुईं जिया शंकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है, अभिषेक मल्हान के साथ उनकी सगाई की खबरें। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है कि दोनों ‘सगाई’ करने वाले हैं। इस बीच एक्ट्रेस ने इन उड़ती अफवाहों पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए, उन्होंने न सिर्फ अफवाहों को झूठा बताया, बल्कि रहस्यमयी मैन के साथ अपनी रोमांटिक तस्वीर शेयर कर सबको हैरान कर दिया। अब फैन्स के मन में एक ही सवाल है कि आखिर ये मिस्ट्री मैन कौन है?
दरअसल मंगलवार की रात, एक्ट्रेस जिया शंकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक मिस्ट्री मैन के साथ एक रोमांटिक फोटो डाली, जिससे पता चलता है कि वह अभिषेक मल्हान को नहीं बल्कि किसी और को डेट कर रही हैं। खास बात ये है कि रोमेंटिक तस्वीर में, मिस्ट्री मैन एक्ट्रेस जिया के माथे पर किस करता हुआ दिख रहा है, आप भी देखिए रोमांटिक पोज वाली फोटो।
अपनी तस्वीर के कैप्शन में लिखा- चलिए अब 2025 में झूठी अफवाहों पर बात करना बंद करें।
बता दें एक्ट्रेस जिया और अभिषेक ने बिग बॉस OTT 2 में साथ नजर आए थे। फिर बाद में दोनों का एक म्यूजिक वीडियो भी आया, जिसके बाद लोगों को लगा कि दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ चल रहा है। लेकिन 2024 में जिया ने खुद साफ कर दिया था कि वे कभी भी सिर्फ दोस्त से बढ़कर नहीं थे।
उस दौरान जिया ने अपने पोस्ट में लिखा था कि ये मैं आखिरी बार कह रही हूं, मेरा उससे कोई लेना-देना नहीं है, न ही उन मीम पेजों से! हमारे बीच सिर्फ दोस्ती थी जो कि अब वह भी खत्म हो चुकी है। मैं उन मीम पेजों को फॉलो भी नहीं करती, न ही मुझे पता है वो क्या करते हैं। शायद लोग व्यूज या पैसों के लिए ऐसी चीजें बनाते हैं, मुझे नहीं पता… लेकिन अगर कोई मेरे कैरेक्टर या मेरे परिवार पर उंगली उठाएगा, तो सुन लो… मैं सेल्फ-मेड हूं, मुझे इस पर गर्व है। मैं आज जो हूं, अपनी मेहनत से हूं, किसी और की वजह से नहीं। ये सस्ते पब्लिसिटी स्टंट्स मेरे स्तर से बहुत नीचे हैं। इसलिए अपनी मर्यादा में रहो, और मेरी मां का नाम अपने गंदे मुंह पर मत लाना।”
