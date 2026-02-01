‘रामायण’ बनाने वाले रामानंद सागर के बेटे का हुआ निधन, मुंबई में हुआ आनंद सागर चोपड़ा का अंतिम संस्कार

Anand Ramanand Sagar Chopra Death News: टीवी जगत से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। पौराणिक धारावाहिकों के स्वर्णिम दौर को आगे बढ़ाने वाले आनंद रामानंद सागर चोपड़ा अब हमारे बीच नहीं रहे। 13 फरवरी 2026 को उन्होंने अंतिम सांस ली। शाम 4:30 बजे मुंबई के पवन हंस स्थित हिंदू श्मशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन के साथ ही भारतीय टेलीविजन के एक प्रतिष्ठित परिवार के युग का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया।