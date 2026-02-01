13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

‘रामायण’ बनाने वाले रामानंद सागर के बेटे का हुआ निधन, मुंबई में हुआ आनंद सागर चोपड़ा का अंतिम संस्कार

Anand Ramanand Sagar Chopra Death News: टीवी जगत से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। पौराणिक धारावाहिकों के स्वर्णिम दौर को आगे बढ़ाने वाले आनंद रामानंद सागर चोपड़ा अब हमारे बीच नहीं रहे। 13 फरवरी 2026 को उन्होंने अंतिम सांस ली। शाम 4:30 बजे मुंबई के पवन हंस स्थित हिंदू श्मशान भूमि [&hellip;]

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 13, 2026

Anand Ramanand Sagar Chopra Death News

Anand Ramanand Sagar Chopra Death News (सोर्स- एक्स)

Anand Ramanand Sagar Chopra Death News: टीवी जगत से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। पौराणिक धारावाहिकों के स्वर्णिम दौर को आगे बढ़ाने वाले आनंद रामानंद सागर चोपड़ा अब हमारे बीच नहीं रहे। 13 फरवरी 2026 को उन्होंने अंतिम सांस ली। शाम 4:30 बजे मुंबई के पवन हंस स्थित हिंदू श्मशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन के साथ ही भारतीय टेलीविजन के एक प्रतिष्ठित परिवार के युग का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया।

रामानंद सागर के बेटे का निधन (Anand Ramanand Sagar Chopra Death News)

आनंद सागर, महान फिल्मकार रामानंद सागर के पुत्र थे, जिन्होंने छोटे पर्दे पर पौराणिक कथाओं को जीवंत कर इतिहास रच दिया था। परिवार ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनके निधन की जानकारी साझा की और गहरे दुख के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की।

पिता की विरासत को संजोए रखा (Anand Ramanand Sagar Chopra Death News)

आनंद सागर ने अपने पिता की परंपरा को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। जब 1980 के दशक में रामायण ने घर-घर में आस्था की अलख जगाई, तब सागर परिवार भारतीय टेलीविजन का पर्याय बन गया। बाद के वर्षों में आनंद सागर ने 2008 में ‘रामायण’ के नए संस्करण के निर्माण में योगदान दिया, जिससे आधुनिक दर्शकों को भी इस महाकाव्य से जुड़ने का अवसर मिला।

सिर्फ ‘रामायण’ ही नहीं, बल्कि पौराणिक और फैंटेसी शोज के निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सागर आर्ट्स के बैनर तले कई परियोजनाओं में उन्होंने क्रिएटिव और प्रोडक्शन स्तर पर सक्रिय भागीदारी निभाई।

लॉकडाउन में फिर जगा ‘रामायण’ का जादू

साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान जब दूरदर्शन पर ‘रामायण’ का फिर से प्रसारण हुआ, तब इसने दर्शकों की संख्या के नए कीर्तिमान स्थापित किए। टेलीविजन के अलावा आनंद सागर का जुड़ाव फिल्मों से भी रहा। उन्होंने ‘आंखें’, ‘अरमान’ और ‘अलिफ लैला’ जैसे प्रोजेक्ट्स के निर्माण में भूमिका निभाई।

वहीं उनके पिता रामानंद सागर ने ‘लव कुश’, श्री कृष्णा और ‘विक्रम बेताल’ जैसे धारावाहिकों से भारतीय टेलीविजन को नई दिशा दी थी। साल 2000 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

सागर परिवार पर दुखों का पहाड़

आनंद सागर के निधन से सागर परिवार शोक में डूबा है। वो अपने पीछे एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत छोड़ गए हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को भारतीय महाकाव्यों और परंपराओं से जोड़ती रहेगी।

ये भी पढ़ें

एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बीच ‘धुरंधर’ के विवाद पर अनुराग कश्यप का मुंहतोड़ जवाब, बोले- गलत को गलत…
बॉलीवुड
Anurag Kashyap on Dhurandhar Controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Feb 2026 08:23 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / ‘रामायण’ बनाने वाले रामानंद सागर के बेटे का हुआ निधन, मुंबई में हुआ आनंद सागर चोपड़ा का अंतिम संस्कार

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

गोविंदा के भांजे ने किया कॉमेडी छोड़ने का एलान, कृष्णा बोले- अरिजीत के बाद मैं भी रिटायर…, कहानी में है ट्विस्ट

Abhishek Krushna Comedy Retirement Statement
TV न्यूज

शादी के दो साल बाद मां बनेगी टीवी की Naagin, पति के साथ प्रेग्नेंसी का किया अनाउंसमेंट

Surbhi Jyoti Pregnancy Announcement
TV न्यूज

शार्क टैंक इंडिया की जज के पेरिमेनोपॉज पर बेबाक बोल, चेहरे की सूजन पर खुलकर बोलीं नमिता थापर

Shark Tank India Namita Thapar on Perimenopause
TV न्यूज

कुमार सानू के साथ अपने बेटे की फोटो देख भड़कीं कुनिका, तान्या मित्तल पर फूटा गुस्सा, बोलीं- मेरे परिवार को घसीटा तो…

Kunicka Sadanand Angry On Tanya Mittal
TV न्यूज

पैकर्स-मूवर्स से हो जाएं सावधान! फेमस टीवी एक्ट्रेस हुईं शिकार, ऐसे उड़ाते हैं कीमती सामान और रुपये

Packers-Movers Scam
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.