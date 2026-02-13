13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

गोविंदा के भांजे ने किया कॉमेडी छोड़ने का एलान, कृष्णा बोले- अरिजीत के बाद मैं भी रिटायर…, कहानी में है ट्विस्ट

Abhishek Krushna Comedy Retirement Statement: कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक हमेशा अपने मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अब उन्होंने एक बार फिर अपने बयान से सनसनी मचा दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 13, 2026

Abhishek Krushna Comedy Retirement Statement

Krushna Abhishek (सोर्स- एक्स)

Abhishek Krushna Comedy Retirement Statement: टीवी और मनोरंजन की दुनिया में कृष्णा अभिषेक हमेशा अपने मजेदार अंदाज और दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा कहा, जिसने उनके फैंस को थोड़ी देर के लिए चौंका दिया। उन्होंने घोषणा की कि अरिजीत सिंह के बाद अब वो खुद भी कॉमेडी से संन्यास ले रहे हैं। अब इसक पीछे क्या है कृष्णा का मतलब, चलिए जानते हैं।

'लाफ्टर शेफ्स 3' में की मस्ती (Abhishek Krushna Comedy Retirement Statement)

टेलीविजन का लोकप्रिय शो ‘लाफ्टर शेफ्स’ का ताजा एपिसोड जल्द ही ऑन-एयर होने वाला है और इसका प्रोमो रिलीज हो चुका है। इस प्रोमो में कृष्णा अभिषेक अपने ट्रेडमार्क कॉमिक अंदाज में नजर आते हैं। प्रोमो में वो कहते हैं कि 'अरिजीत के बाद मैं भी कॉमेडी से संन्यास ले रहा हूं'। हालांकि वो असल में अपने काम से दूरी नहीं बना रहे हैं बल्कि मजाक के तौर पर इस बात को कहते हुए नजर आते हैं। इस लाइन को एक मसखरा अंदाज में पेश किया गया है ताकि दर्शकों को हंसी आए।

पहली बार आएंगे संजीव कपूर?

लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 में भारती सिंह और शेफ हरपाल सिंह सोखी के साथ कृष्णा अभिषेक फिर से अपने धमाकेदार अंदाज में दिखेंगे। प्रोमो में हरपाल पाजी की जगह संजीव कपूर की भी पहली बार शो में एंट्री की एक झलक मिल रही है।

सीजन 3 में और क्या खास है?

‘लाफ्टर शेफ्स’ सीजन 3 में कृष्णा के अलावा भारती सिंह, अली गोनी, विवियन डिसेना, कश्मीरा शाह, ईशा सिंह, तेजस्वी प्रकाश और जन्नत जुबैर जैसे कई टीवी सितारे देखने को मिले। हालांकि अब शो में ओजी यानी अंकिता लोखंडे, अर्जुन बिजलानी और निया शर्मा की एंट्री हो गई है।

ये भी पढ़ें

फ्लॉप के ब्रांड एंबेसडर बने शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी भी एक फिल्म के बाद हुईं फुस्स
बॉलीवुड
O Romeo Movie Review

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Feb 2026 04:45 pm

Published on:

13 Feb 2026 04:44 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / गोविंदा के भांजे ने किया कॉमेडी छोड़ने का एलान, कृष्णा बोले- अरिजीत के बाद मैं भी रिटायर…, कहानी में है ट्विस्ट

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

शादी के दो साल बाद मां बनेगी टीवी की Naagin, पति के साथ प्रेग्नेंसी का किया अनाउंसमेंट

Surbhi Jyoti Pregnancy Announcement
TV न्यूज

शार्क टैंक इंडिया की जज के पेरिमेनोपॉज पर बेबाक बोल, चेहरे की सूजन पर खुलकर बोलीं नमिता थापर

Shark Tank India Namita Thapar on Perimenopause
TV न्यूज

कुमार सानू के साथ अपने बेटे की फोटो देख भड़कीं कुनिका, तान्या मित्तल पर फूटा गुस्सा, बोलीं- मेरे परिवार को घसीटा तो…

Kunicka Sadanand Angry On Tanya Mittal
TV न्यूज

पैकर्स-मूवर्स से हो जाएं सावधान! फेमस टीवी एक्ट्रेस हुईं शिकार, ऐसे उड़ाते हैं कीमती सामान और रुपये

Packers-Movers Scam
TV न्यूज

32 एपिसोड वाले इस शो की 2 एक्ट्रेसेस की हुई थी अचानक मौत, तीसरी की गुमनामी से चौक गए थे लोग

एक ऐसा शो जिसने लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। इसमें 3 एक्ट्रेसेस थी जो रातोंरात स्टार बन थी, पर 2 की अचानक मौत ने इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था और तीसरे भी गुमनाम हो गई थीं। 
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.