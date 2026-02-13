गोविंदा के भांजे ने किया कॉमेडी छोड़ने का एलान, कृष्णा बोले- अरिजीत के बाद मैं भी रिटायर…, कहानी में है ट्विस्ट

टेलीविजन का लोकप्रिय शो ‘लाफ्टर शेफ्स’ का ताजा एपिसोड जल्द ही ऑन-एयर होने वाला है और इसका प्रोमो रिलीज हो चुका है। इस प्रोमो में कृष्णा अभिषेक अपने ट्रेडमार्क कॉमिक अंदाज में नजर आते हैं। प्रोमो में वो कहते हैं कि 'अरिजीत के बाद मैं भी कॉमेडी से संन्यास ले रहा हूं'। हालांकि वो असल में अपने काम से दूरी नहीं बना रहे हैं बल्कि मजाक के तौर पर इस बात को कहते हुए नजर आते हैं। इस लाइन को एक मसखरा अंदाज में पेश किया गया है ताकि दर्शकों को हंसी आए।