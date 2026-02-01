शार्क टैंक इंडिया की जज के पेरिमेनोपॉज पर बेबाक बोल, चेहरे की सूजन पर खुलकर बोलीं नमिता थापर

Shark Tank India Namita Thapar on Perimenopause: टीवी पर जब भी शार्क टैंक इंडिया आता है, तो बिजनेस आइडियाज के साथ-साथ जजों की पर्सनैलिटी भी चर्चा में रहती है। इन्हीं में से एक हैं एमक्योर फार्मा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और शार्क टैंक इंडिया की जज नमिता थापर, जो अपने बेबाक अंदाज़ और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के लिए जानी जाती हैं। लेकिन इस बार नमिता किसी डील या फंडिंग को लेकर नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक सच्चाई को लेकर सुर्खियों में हैं।