इंटीमेट सीन करने के बाद आकांक्षा चमोला के बेबाक बोल, ट्रोलर्स को दिया जवाब, बोलीं- सेंसर बोर्ड की…

Akanksha Chamola On Intimate Scenes: टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री और 'बिग बॉस 19' के विजेता गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला इन दिनों अपने काम को लेकर जितनी चर्चा में हैं, उतनी ही वो सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग को लेकर भी सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में रिलीज हुए उनके नए शो ‘दिल, धोखा और डिजायर’ के ट्रेलर ने दर्शकों को चौंका दिया है। इस सीरीज में आकांक्षा का बोल्ड और इमोशनल अंदाज देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ उन्हें जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। खास बात ये है कि ट्रोलिंग की एक वजह ये भी है कि आकांक्षा मशहूर टीवी एक्टर और बिग बॉस 19 के विजेता गौरव खन्ना की पत्नी हैं।