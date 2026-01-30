गौरव खन्ना संग तलाक की अफवाहों पर एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने तोड़ी चुप्पी- बोलीं- मैं खुद को मां बनते हुए नहीं देखती…

हाल ही में आकांक्षा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टिक नोट शेयर किया, जिसके बाद फैंस ने अलगाव की चर्चाओं को हवा दे दी। कुछ यूजर्स ने तो इस पोस्ट को गौरव खन्ना के पिता बनने की इच्छा और आकांक्षा के मां न बनने के पर्सनल फैसले से जोड़कर ट्रोलिंग भी शुरू कर दी। लगातार बढ़ती अफवाहों के बीच अब आकांक्षा चमोला ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ कहा कि वे खुद को मां बनते हुए नहीं देखतीं, यह पूरी तरह उनकी व्यक्तिगत पसंद है। उनके बयान के बाद इस मामले ने और ज्यादा ध्यान खींच लिया है। फैंस अब जानना चाहते हैं कि आखिर इस पावर कपल के रिश्ते में चल क्या रहा है।