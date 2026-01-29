वरुण धवन का खूब उड़ाया गया मजाक… ‘बॉर्डर-2’ की शूटिंग के दौरान हुआ था ये हादसा, एक्टर ने बयां किया दर्द

Varun Dhawan Border 2 Injury: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है, वजह है ‘बॉर्डर-2’ के सेट पर हुआ एक बड़ा हादसा, जिसके बारे में अब जाकर खुलासा हुआ है। ‘घर कब आओगे’ गाने में उनकी परफॉर्मेंस को लेकर भले ही लोगों ने खूब मजाक उड़ाया हो, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वरुण इस सीन के लिए अपनी पीठ की गंभीर चोट तक की परवाह नहीं कर रहे थे। एक्टर ने अब खुद बताया है कि ‘बॉर्डर-2’ की शूटिंग के दौरान उनका कमर का निचला हिस्सा बुरी तरह जख्मी हो गया था। इसके बावजूद वरुण ने न शूटिंग रोकी, न सेट छोड़ा, बल्कि दर्द झेलते हुए भी हर सीन को उसी ऊर्जा और समर्पण के साथ पूरा किया। उनका कहना है कि ‘बॉर्डर-2’ उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है और इसे सच्चाई और जुनून से पेश करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी।