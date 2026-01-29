29 जनवरी 2026,

गुरुवार

बॉलीवुड

वरुण धवन का खूब उड़ाया गया मजाक… ‘बॉर्डर-2’ की शूटिंग के दौरान हुआ था ये हादसा, एक्टर ने बयां किया दर्द

‘बॉर्डर-2’ के गाने ‘घर कब आओगे’ में परफॉर्मेंस को लेकर पहले तो वरुण धवन का खूब मजाक उड़ाया गया। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि एक्टर अपना 100 परसेंट देने के लिए पीठ पर गंभीर चोट भी खाई थी।

2 min read
मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 29, 2026

VARUN DHAWAN

‘बॉर्डर-2’ के शूटिंग के दौरान वरुण धवन को लगी थी चोट (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Varun Dhawan Border 2 Injury: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है, वजह है ‘बॉर्डर-2’ के सेट पर हुआ एक बड़ा हादसा, जिसके बारे में अब जाकर खुलासा हुआ है। ‘घर कब आओगे’ गाने में उनकी परफॉर्मेंस को लेकर भले ही लोगों ने खूब मजाक उड़ाया हो, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वरुण इस सीन के लिए अपनी पीठ की गंभीर चोट तक की परवाह नहीं कर रहे थे। एक्टर ने अब खुद बताया है कि ‘बॉर्डर-2’ की शूटिंग के दौरान उनका कमर का निचला हिस्सा बुरी तरह जख्मी हो गया था। इसके बावजूद वरुण ने न शूटिंग रोकी, न सेट छोड़ा, बल्कि दर्द झेलते हुए भी हर सीन को उसी ऊर्जा और समर्पण के साथ पूरा किया। उनका कहना है कि ‘बॉर्डर-2’ उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है और इसे सच्चाई और जुनून से पेश करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी।

एक्टर ने वीडियो किया शेयर

फाइटिंग शूट का वीडियो शेयर कर वरुण धवन ने लिखा, “‘बॉर्डर 2’ पर मुझे यह अब तक की सबसे बुरी चोट लगी थी। जब मैंने कैमरे से टकराने से बचने की कोशिश की तो मेरी टेल बोन एक पत्थर से टकरा गई। यह अब तक का सबसे बुरा दर्द था, जो मैंने महसूस किया। मेरी टेलबोन में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था, जिससे मैं अभी भी ठीक हो रहा हूं। उस दिन मेरी मदद करने के लिए मैं अपनी टीम का शुक्रगुजार हूं, मैं मुश्किल से चल पा रहा था लेकिन हम चलते रहे। इस सफर के लिए शुक्रगुजार हूं।”

वीडियो में देखा जा सकता है… वरुण धवन एक फाइट सीन करते दिख रहे हैं, इसी दौरान उन्हें यह गंभीर चोट लगी थी। जैसे ही वीडियो सामने आया, उनके फैंस उनकी मेहनत और समर्पण से बेहद प्रभावित हो गए। लोगों का कहना है कि फिल्म में वरुण ने शानदार काम किया है, यह चोट साबित करती है कि उन्होंने ‘बॉर्डर-2’ के लिए पूरी जान लगा दी।

बता दें फिल्म रिलीज होने से पहले वरुण को उनकी एक्टिंग को लेकर काफी ट्रोल किया गया था, लेकिन रिलीज के बाद सभी की राय बदल गई। वरुण ने मेजर होशियार सिंह दहिया का रोल निभाते हुए किरदार में जान डाल दी है।

सनी देओल

वरुण धवन

Published on:

29 Jan 2026 09:03 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / वरुण धवन का खूब उड़ाया गया मजाक… ‘बॉर्डर-2’ की शूटिंग के दौरान हुआ था ये हादसा, एक्टर ने बयां किया दर्द
