‘ये पैसे का खेल है बाबू भैया’, भारत छोड़ने पर बोलीं रिमी सेन, सलमान की एक्ट्रेस का लुक देख हैरान हुए लोग

रिमी सेन ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने जिंदगी में एक बात अच्छे से सीख ली है- दुनिया पैसे से चलती है। उनका मानना है कि अगर आर्थिक मजबूती नहीं है तो समाज में सम्मान भी मुश्किल हो जाता है। इसी सोच ने उन्हें ये फैसला लेने पर मजबूर किया कि वह भारत छोड़कर बाहर जाकर अपने सपनों को नई दिशा दें। उन्होंने कहा, 'मैंने लाइफ में एक ही चीज सीखी है…ये पैसों का खेल है बाबू भैया। पैसे के आगे कुछ नहीं है। अगर लाइफ में पैसे कमाने हैं तो सपने फॉलो करो। जितना हो सके पैसे कमाओ…पैसे नहीं है तो इज्जत नहीं। हम सब अपना देश छोड़कर पैसे कमाने ही आए हैं।'