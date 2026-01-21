21 जनवरी 2026,

बुधवार

बॉलीवुड

‘धूम’ और ‘हंगामा’ जैसी फिल्मों से एक्ट्रेस ने मचाया था तहलका, फिर रातों-रात छोड़ दी इंडस्ट्री, अब कर रही हैं ऐसा काम

Rimi Sen then and now: 'धूम' और 'हंगामा' जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी अदाकारी से तहलका मचाने वाली एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई थी। उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया था।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 21, 2026

'धूम' और 'हंगामा' जैसी फिल्मों एक्ट्रेस ने मचाया था तहलका, फिर रातों-रात छोड़ दी इंडस्ट्री, अब कर रही हैं ऐसा काम

Rimi Sen (सोर्स: X@SonaliFan)

Rimi Sen then and now: बॉलीवुड की रंगीनी भरी इस दुनिया में अब हर साल सैकड़ों चेहरे आते हैं, लेकिन कुछ ही अपनी पहचान बना पाते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में एक ऐसा ही चेहरा उभरा था, जिसने अपनी मासूमियत और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से फैंस का दिल जीत लिया था। हम बात कर रहे हैं फिल्म 'हंगामा' (2003) से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस रिमी सेन की। एक समय पर टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल रिमी आज कहां हैं और क्या कर रही हैं? ये जानकर आप हैरान हो सकते है।

'धूम' और 'हंगामा' जैसी फिल्मों एक्ट्रेस ने मचाया था तहलका

रिमी सेन ने अपने छोटे से करियर में सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम जैसे बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की। 'धूम', 'गरम मसाला', 'फिर हेरा फेरी', 'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' और 'जॉनी गद्दार' जैसी बैक-टू-बैक सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रहीं रिमी उस दौर में सफलता की गारंटी मानी जाती थीं, लेकिन जब उनका करियर 7वें आसमान पर था, तभी उन्होंने अचानक फिल्मों से दूरी बना ली।

इस पर रिमी ने रियल एस्टेट कंपनी को बताया कि आखिर उन्होंने एक्टिंग क्यों छोड़ी। इस पर रिमी ने कहा कि वो एक ही तरह के कॉमेडी रोल कर-करके थक चुकी थीं। उन्हें महसूस हुआ कि बॉलीवुड एक 'पुरुष-प्रधान' इंडस्ट्री है। उन्होंने बेबाकी से कहा, "आज भी शाहरुख और सलमान खान 30 सालों से लीड रोल कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ की हीरोइनें अब या तो मां के रोल कर रही हैं या घर बैठ गई हैं।" रिमी ने समझ लिया था कि यहां हीरोइनों का करियर छोटा होता है, इसलिए उन्होंने समय रहते खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने का फैसला लिया।

फिर रातों-रात छोड़ दी इंडस्ट्री, अब कर रही हैं ऐसा काम

बता दें, एक्टिंग छोड़ने के बाद रिमी ने प्रोडक्शन में हाथ आजमाया। उनकी फिल्म 'बुधिया सिंह: बॉर्न टू रन' ने नेशनल अवार्ड जीतकर सबको हैरान कर दिया, लेकिन वर्तमान में वो जो काम कर रही हैं, उस पर यकीन करना मुश्किल है। रिमी सेन अब मुंबई को अलविदा कह चुकी हैं और दुबई (Dubai) में शिफ्ट हो गई हैं। वो अब फिल्मी चकाचौंध से दूर 'रियल एस्टेट' (Real Estate) की दुनिया में अपना नाम बना रही हैं। रिमी वहां बतौर रियल एस्टेट एजेंट काम करती हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ-साथ इवेंट्स और प्रोडक्शन का बिजनेस संभाल रही हैं।

भले ही अब रिमी बड़े पर्दे पर नजर नहीं आतीं, लेकिन वो सोशल मीडिया के द्वारा अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं। उनकी फोटोज देखकर साफ पता चलता है कि वो अपनी नई और शांत जिंदगी से बेहद खुश हैं। रिमी सेन की ये कहानी उन सभी के लिए एक सबक है जो मानते हैं कि बॉलीवुड ही सब कुछ है, उन्होंने साबित किया कि अगर आपमें हुनर और समझदारी है, तो आप किसी भी क्षेत्र में नई शुरुआत कर सक्सेस हासिल कर सकते हैं।

Updated on:

21 Jan 2026 01:35 pm

Published on:

21 Jan 2026 01:21 pm

