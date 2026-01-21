‘धूम’ और ‘हंगामा’ जैसी फिल्मों से एक्ट्रेस ने मचाया था तहलका, फिर रातों-रात छोड़ दी इंडस्ट्री, अब कर रही हैं ऐसा काम

इस पर रिमी ने रियल एस्टेट कंपनी को बताया कि आखिर उन्होंने एक्टिंग क्यों छोड़ी। इस पर रिमी ने कहा कि वो एक ही तरह के कॉमेडी रोल कर-करके थक चुकी थीं। उन्हें महसूस हुआ कि बॉलीवुड एक 'पुरुष-प्रधान' इंडस्ट्री है। उन्होंने बेबाकी से कहा, "आज भी शाहरुख और सलमान खान 30 सालों से लीड रोल कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ की हीरोइनें अब या तो मां के रोल कर रही हैं या घर बैठ गई हैं।" रिमी ने समझ लिया था कि यहां हीरोइनों का करियर छोटा होता है, इसलिए उन्होंने समय रहते खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने का फैसला लिया।