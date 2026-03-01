Dhurandhar 2 X Review: बड़े साहब को देख हक्के-बक्के रह गए लोग…’धुरंधर 2′ देख क्या बोले यूजर्स?

Dhurandhar 2 X Review: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि फिल्म के पेड प्रिव्यू चलने में कुछ कुछ जगहों पर देरी हुई लेकिन बावजूद इसके फैंस का क्रेज कम नहीं हुआ। फिल्म को देखने हजारों की संख्या में लोग आए। चलिए जानते हैं फिल्म देखने के बाद एक्स पर लोगों ने क्या कुछ कहा है।