मां बनने के बाद टूट गईं कियारा आडवाणी, जिंदगी में आए बदलावों पर अब छलका दर्द, बोलीं- मेरी पहचान बदल गई

Kiara Advani On Motherhood Journey: बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ निजी जिंदगी को लेकर भी खूब चर्चा में हैं। शादी और मां बनने के बाद कियारा की जिंदगी में आए बदलावों को लेकर फैंस हमेशा जानना चाहते हैं। अब पहली बार अभिनेत्री ने खुलकर उस मुश्किल दौर के बारे में बात की है, जब बेटी के जन्म के बाद वो भावनात्मक रूप से टूट गई थीं।