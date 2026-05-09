अभिनेत्री ने वजन कम करने का झेला दबाव, तनीषा मुखर्जी का बिगड़ गया हार्मोन, बोलीं- आदित्य चोपड़ा ने रखी थी शर्त

Tanisha Mukherjee Harmonal Imbalance: बॉलीवुड में ग्लैमर और फिटनेस का दबाव कोई नई बात नहीं है। खासकर अभिनेत्रियों को अक्सर अपने लुक्स और फिगर को लेकर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी ने अपने करियर से जुड़ा एक ऐसा अनुभव साझा किया है, जिसने एक बार फिर इंडस्ट्री के उस दबाव को सामने ला दिया है जिसके पीछे कई सितारे अपनी सेहत तक दांव पर लगा देते हैं।