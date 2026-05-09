राजेश खन्ना के डाउनफॉल पर मौसमी चटर्जी का बड़ा खुलासा, बोलीं- घमंडी थे, उन्हें कर्मों का फल मिला

Moushumi Chatterjee On Rajesh Khanna Downfall (सोर्स- एक्स)
Moushumi Chatterjee On Rajesh Khanna Downfall: हिंदी सिनेमा में जब भी पहले सुपरस्टार का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम राजेश खन्ना का सामने आता है। वो दौर ऐसा था जब लड़कियां उनकी तस्वीरों को चूमकर खत भेजती थीं, सड़कें उनकी एक झलक के लिए भर जाती थीं और निर्माता-निर्देशक उनकी तारीख पाने के लिए महीनों इंतजार करते थे। लेकिन शोहरत का ये आसमान ज्यादा वक्त तक कायम नहीं रह सका। अब दिग्गज अभिनेत्री मौसमी चटर्जी ने राजेश खन्ना के स्टारडम और उनके व्यवहार को लेकर कई ऐसे खुलासे किए हैं, जिसने एक बार फिर काका की जिंदगी के अनसुने पहलुओं को चर्चा में ला दिया है।
70 के दशक में राजेश खन्ना का सिक्का बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चलता था। ‘आराधना’, ‘आनंद’, ‘कटी पतंग’ और ‘अमर प्रेम’ जैसी फिल्मों ने उन्हें वो मुकाम दिया, जहां पहुंचना हर अभिनेता का सपना होता है। लेकिन कहते हैं कि सफलता इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। मौसमी चटर्जी का मानना है कि राजेश खन्ना इस परीक्षा में खुद को संभाल नहीं पाए।
मौसमी चटर्जी ने एनडीटीवी के साथ हालिया बातचीत में कहा कि काका को अपनी लोकप्रियता पर इतना ज्यादा भरोसा हो गया था कि वो सेट पर किसी की भी भावनाओं की परवाह नहीं करते थे। उनके मुताबिक, सुपरस्टार बनने के बाद राजेश खन्ना का व्यवहार काफी बदल गया था। वो अक्सर अपने सह-कलाकारों को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे और अपनी बात मनवाने के लिए अड़ जाते थे।
एक्ट्रेस ने बताया कि उस दौर में जो कलाकार सबसे ऊपर होता था, वही इंडस्ट्री के नियम तय करता था। राजेश खन्ना भी खुद को उसी मुकाम पर देखते थे। लेकिन वक्त बदला और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों की एंट्री ने बॉलीवुड का माहौल पूरी तरह बदल दिया। धीरे-धीरे दर्शकों की पसंद बदली और राजेश खन्ना का जादू फीका पड़ने लगा।
मौसमी चटर्जी ने इस बदलाव को काका के जीवन का सबसे कठिन दौर बताया। उनके अनुसार, अकेलापन और करियर का ढलान राजेश खन्ना के लिए स्वीकार करना आसान नहीं था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इंसान अपने कर्मों का फल जरूर पाता है और स्टारडम हमेशा नहीं रहता।
बातचीत के दौरान मौसमी ने एक ऐसा किस्सा भी सुनाया जिसने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि एक बार फिल्म के सेट पर राजेश खन्ना ने उनकी बेटी के पिता को लेकर बेहद निजी सवाल पूछ लिया था। इस सवाल से मौसमी काफी नाराज हो गईं और उन्होंने भी उसी अंदाज में जवाब देकर काका को चुप करा दिया। एक्ट्रेस के मुताबिक, उनके जवाब के बाद राजेश खन्ना कुछ देर तक बिल्कुल शांत रह गए थे।
हालांकि, तमाम मतभेदों और कड़वे अनुभवों के बावजूद मौसमी चटर्जी ने यह भी स्वीकार किया कि राजेश खन्ना बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता थे। उनके अभिनय में एक अलग ही जादू था, जिसने करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया। यही वजह है कि आज भी उनके गाने, संवाद और फिल्में लोगों के दिलों में जिंदा हैं।
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