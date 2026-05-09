राजेश खन्ना के डाउनफॉल पर मौसमी चटर्जी का बड़ा खुलासा, बोलीं- घमंडी थे, उन्हें कर्मों का फल मिला

Moushumi Chatterjee On Rajesh Khanna Downfall: हिंदी सिनेमा में जब भी पहले सुपरस्टार का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम राजेश खन्ना का सामने आता है। वो दौर ऐसा था जब लड़कियां उनकी तस्वीरों को चूमकर खत भेजती थीं, सड़कें उनकी एक झलक के लिए भर जाती थीं और निर्माता-निर्देशक उनकी तारीख पाने के लिए महीनों इंतजार करते थे। लेकिन शोहरत का ये आसमान ज्यादा वक्त तक कायम नहीं रह सका। अब दिग्गज अभिनेत्री मौसमी चटर्जी ने राजेश खन्ना के स्टारडम और उनके व्यवहार को लेकर कई ऐसे खुलासे किए हैं, जिसने एक बार फिर काका की जिंदगी के अनसुने पहलुओं को चर्चा में ला दिया है।