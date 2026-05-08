थिएटर के बाद अब ग्लोबल OTT पर आएगा ‘धुरंधर 2’ का अनकट वर्जन, रणवीर सिंह के फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट

Dhurandhar 2 OTT Release: एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है और विदेशों में दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आई है। नेटफ्लिक्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि फिल्म का एक्सटेंटेड 'रॉ एंड अनदेखा' वर्जन 14 मई, 2026 से इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रीम होगा। इस खबर से रणवीर सिंह के फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि ओटीटी वर्जन में कई ऐसे सीन्स शामिल हैं, जो सिनेमाघरों में रिलीज के दौरान नहीं दिखाए गए थे।