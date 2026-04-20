Dhurandhar OTT Release: ‘धुरंधर 2’ ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील कर रचा इतिहास, जानें कितने करोड़ रुपये में रणवीर सिंह की फिल्म का हुआ सौदा

आमतौर पर फिल्में रिलीज के कुछ हफ्तों बाद ही ओटीटी पर आ जाती हैं, लेकिन 'धुरंधर' के मामले में ऐसा नहीं हुआ। रिलीज के 33 दिन बाद भी 'धुरंधर 2' का जलवा बरकरार है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत बनाए रखी कि इसकी डिजिटल रिलीज को आगे बढ़ाना पड़ा। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,800 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। थिएटर्स में दर्शकों की भीड़ को देखते हुए मेकर्स ने तय किया कि जब तक सिनेमाघरों में फिल्म का जादू कम नहीं होता, इसे ओटीटी पर नहीं लाया जाएगा।