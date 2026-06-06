‘Peddi’ विवाद के बीच जाह्नवी कपूर का पुराना बयान चर्चा में, कहा- ‘बिना कारण जज किए जाने से है दिक्कत’

जब लोग जरूरत से ज्यादा उन्हें सेक्शुअलाइज करते हैं तो क्या उन्हें अजीब लगता है, इस पर जान्हवी ने कहा, "कुछ दिन पहले मेरी पैप्स से बात हुई थी। मैं उनसे प्राइवेट में मिली थी, और मैं उनसे इस बारे में बात कर रही थी कि कैसे कभी-कभी वो औरतों की फोटो खींचते हैं। मैंने कहा, 'यह हमारे लिए तो बुरा है ही, हमें अच्छा नहीं लगता, ये दखल देने वाला है… हमें लगता है कि ये बिना सहमति नहीं होना चाहिए। भले ही हम एक खास तरह से कपड़े पहनकर बाहर जाएं, हम इसकी उम्मीद नहीं करते कि कोई कैमरा घुमाएगा और शरीर के खास हिस्सों को जूम इन करेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा, ये आप लोगों पर बुरा असर डालता है। आप औरतों के शरीर को उनकी मर्जी के बिना कमोडिटी बना रहे हैं - और जैसे, पैसे और व्यूज के लिए, आप शरीर के किसी हिस्से को जूम इन कर रहे हैं, तो आप अपनी इज्जत कैसे करते हैं?"