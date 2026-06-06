6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

‘हर महिला सम्मान की हकदार’ जाह्नवी कपूर के ‘पेड्डी’ लुक ट्रोलिंग पर डायरेक्टर बुची बाबू सना ने मांगी माफी

Janhvi Kapoor Trolling: फिल्म 'पेड्डी' में जाह्नवी कपूर के किरदार 'अचियम्मा' को अत्यधिक बोल्ड दिखाए जाने पर सोशल मीडिया पर भारी बवाल मच गया है। दर्शकों के इस विरोध और तीखी आलोचना के बाद निर्देशक बुची बाबू सना ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और फिल्म के विवादित दृश्यों को बदलने का वादा किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jun 06, 2026

Janhvi Kapoor Trolled peddi look after Director Buchi Babu Sana Apologises said Every Woman Deserves To Be Respect

जाह्नवी कपूर हुई पेड्डी में लुक को लेकर ट्रोल

Director Buchi Babu Sana apology after Janhvi Kapoor Trolling: साउथ सिनेमा से लेकर सोशल मीडिया तक इन दिनों एक नए और बड़े विवाद ने तूल पकड़ लिया है। फिल्म 'पेड्डी' में बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर के लुक और उनके किरदार 'अचियम्मा' को लेकर दर्शकों के बीच भारी गुस्सा देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर फिल्ममेकर्स की जमकर आलोचना हो रही है और बवाल इस कदर बढ़ गया है कि आखिर में फिल्म निर्देशक बुची बाबू सना को सार्वजनिक रूप से सामने आना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी है। दर्शकों और सिनेमाप्रेमियों का आरोप है कि फिल्म में जाह्नवी कपूर के किरदार को बिना किसी मजबूत कहानी के केवल दर्शकों को लुभाने के लिए ज्यादा बोल्ड बनाकर पेश किया गया है।

जाह्नवी कपूर के ट्रोलिंग पर डायरेक्टर का माफीनामा (Director Buchi Babu Sana apology after Janhvi Kapoor Trolling)

फिल्म पेड्डी साउथ में रिलीज के बाद से ही धमाल मचा रही है लेकिन इस बीच फिल्म आलोचनाओं का भी शिकार हुई है। ऐसे में बढ़ते विवाद को देखते हुए निर्देशक बुची बाबू सना ने अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल पर एक लंबा माफीनामा शेयर किया है। उन्होंने लिखा, "एक फिल्म निर्माता के तौर पर मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि सिनेमा का असली उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन करना और उन्हें प्रेरित करना होना चाहिए। हमारी फिल्म से किसी भी दर्शक को असहज या अपमानित महसूस नहीं होना चाहिए। हमें 'पेड्डी' के कुछ दृश्यों और जाह्नवी के किरदार को लेकर जो भी प्रतिक्रियाएं मिली हैं, उन्हें हमने बेहद गंभीरता से लिया है।"

निर्देशक ने आगे सफाई देते हुए कहा, "पर्दे पर और असल जिंदगी में, दोनों ही जगह महिलाओं के प्रति मेरे दिल में हमेशा से बहुत सम्मान रहा है। हमारा इरादा कभी भी किसी महिला किरदार को महज एक 'वस्तु' की तरह पेश करने या समाज में उनका अपमान करने का नहीं था। हर महिला समाज में सम्मान, महत्व और गरिमापूर्ण प्रतिनिधित्व की हकदार है।"

सोशल मीडिया पर भड़के थे लोग (Peddi movie controversial scenes removed)

जनता के इस भारी आक्रोश और बवाल के आगे झुकते हुए निर्देशक ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि दर्शकों की संवेदनशीलता और उनकी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए फिल्म 'पेड्डी' के उन सभी विवादित और आपत्तिजनक दृश्यों में तुरंत बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक कहानीकार के रूप में जनता के बदलते दृष्टिकोण का सम्मान करना उनकी जिम्मेदारी है।

दिलचस्प बात यह है कि जहां इस पूरे मामले को लेकर इंटरनेट पर लगातार बहस छिड़ी हुई है और निर्देशक को माफी मांगनी पड़ी है, वहीं अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने अभी तक इस पूरे विवाद पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

Peddi Box Office Collection Day 1: राम चरण की पेड्डी ने पहले दिन दिखाया जलवा, ‘गदर 2’- ‘धुरंधर’ का तोड़ा रिकॉर्ड

ये भी पढ़ें
Peddi Box Office Collection Day 1 Ram Charan Janhvi Kapoor film record break on opening gadar 2 dhurandhar

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Jun 2026 11:36 am

Published on:

06 Jun 2026 11:19 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / ‘हर महिला सम्मान की हकदार’ जाह्नवी कपूर के ‘पेड्डी’ लुक ट्रोलिंग पर डायरेक्टर बुची बाबू सना ने मांगी माफी

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

जान्हवी कपूर के कपड़ों पर सरेआम भड़कीं गायत्री चगंती, ‘पेड्डी’ विवाद के बीच लुक को लेकर लगाया गंभीर आरोप!

जान्हवी कपूर
टॉलीवुड

CM विजय का बड़ा फैसला! CBFC विवाद के बीच ‘जन नायकन’ के मेकर्स को दिया बड़ा निर्देश

CM विजय का बड़ा फैसला! CBFC विवाद के बीच 'जन नायकन' के मेकर्स को दिया बड़ा निर्देश
टॉलीवुड

पवन कल्याण पर कमेंट कर फंसे प्रकाश राज, बंडला गणेश ने कहा- ‘तुम हो कौन? तमिल, तेलुगु या कन्नड़?’

Prakash Raj vs Pawan Kalyan
टॉलीवुड

करुप्पु विवाद में कूदे सूर्या! CM विजय से लिंक और ‘अपमान’ पर क्रिप्टिक पोस्ट से तोड़ी चुप्पी, मची खलबली

करुप्पु विवाद में कूदे सूर्या! CM विजय से लिंक और 'अपमान' पर क्रिप्टिक पोस्ट से तोड़ी चुप्पी
टॉलीवुड

राम चरण की मेगा फिल्म में जाह्नवी कपूर हुईं साइडलाइन? यूजर्स बोले-ये तो सबसे महंगा अपमान है!

Peddi movie controversy
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.