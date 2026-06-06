‘हर महिला सम्मान की हकदार’ जाह्नवी कपूर के ‘पेड्डी’ लुक ट्रोलिंग पर डायरेक्टर बुची बाबू सना ने मांगी माफी

Director Buchi Babu Sana apology after Janhvi Kapoor Trolling: साउथ सिनेमा से लेकर सोशल मीडिया तक इन दिनों एक नए और बड़े विवाद ने तूल पकड़ लिया है। फिल्म 'पेड्डी' में बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर के लुक और उनके किरदार 'अचियम्मा' को लेकर दर्शकों के बीच भारी गुस्सा देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर फिल्ममेकर्स की जमकर आलोचना हो रही है और बवाल इस कदर बढ़ गया है कि आखिर में फिल्म निर्देशक बुची बाबू सना को सार्वजनिक रूप से सामने आना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी है। दर्शकों और सिनेमाप्रेमियों का आरोप है कि फिल्म में जाह्नवी कपूर के किरदार को बिना किसी मजबूत कहानी के केवल दर्शकों को लुभाने के लिए ज्यादा बोल्ड बनाकर पेश किया गया है।