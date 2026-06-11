‘मैं घंटों आंखें बंद कर अंधेरे को महसूस करता था’, विजय सेतुपति ने बताया कैसे की ‘Blind Role’ की तैयारी

Vijay Sethupathi Blind Role Preparation: डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की आने वाली फिल्म "स्लमडॉग: 33 टेम्पल रोड" (SlumDog 33 Temple Road) में तमिल एक्टर विजय सेतुपति पहली बार एक नेत्रहीन (देख न पाने वाले) व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं। इस किरदार की खूबियों को सही ढंग से निभाने के लिए उन्होंने 'मेथड एक्टिंग' का सहारा लिया। असल में, उन्होंने इस भूमिका को जीवंत करने के लिए घंटों और फिर कई दिनों तक अपनी आंखें बंद रखीं ताकि वो उस अनुभव के आदी हो सकें।