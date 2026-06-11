‘मैं घंटों आंखें बंद कर अंधेरे को महसूस करता था’, विजय सेतुपति ने बताया कैसे की ‘Blind Role’ की तैयारी

'स्लमडॉग: 33 टेम्पल रोड' में विजय सेतुपति। (फोटो सोर्स: IMDb)
Vijay Sethupathi Blind Role Preparation: डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की आने वाली फिल्म "स्लमडॉग: 33 टेम्पल रोड" (SlumDog 33 Temple Road) में तमिल एक्टर विजय सेतुपति पहली बार एक नेत्रहीन (देख न पाने वाले) व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं। इस किरदार की खूबियों को सही ढंग से निभाने के लिए उन्होंने 'मेथड एक्टिंग' का सहारा लिया। असल में, उन्होंने इस भूमिका को जीवंत करने के लिए घंटों और फिर कई दिनों तक अपनी आंखें बंद रखीं ताकि वो उस अनुभव के आदी हो सकें।
हालांकि, पुरी जगन्नाथ ने सेतुपति को इस किरदार को सहजता से निभाने की सलाह दी थी, लेकिन विजय ने खुद रिसर्च करने पर जोर दिया। वो एक नेत्रहीन आदमी की अंधेरी दुनिया को महसूस करना चाहते थे। पुरी कहते हैं, "मैंने विजय से पूछा कि क्या एक मसाला फिल्म के लिए इतनी मेहनत करना सही है।"
सेतुपति ने अपनी मेहनत और लगन का बचाव करते हुए कहा, "मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि फिल्म का मूड क्या है। भले ही वो एक मसाला फिल्म हो, मैं उस पर उतना ही ध्यान और फोकस देता हूं। और कृपया डायरेक्टर को उनके पिछले रिकॉर्ड से न आंके।"
एक्टर का कहना है कि वो किसी भी रोल के लिए ऐसी ही लगन दिखाते हैं। "इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस तरह की फिल्म कर रहा हूं। मेरी लगन और उसे सही ढंग से करने का संकल्प हमेशा एक जैसा रहता है। एक दृष्टिबाधित व्यक्ति का रोल निभाने का मौका मिलना किसी वरदान से कम नहीं था। मुझे अंधेरे की दुनिया को जानने का मौका मिला। और मैं कहूंगा कि यह अनुभव बहुत ज्ञानवर्धक था।"
अपने नेत्रहीन किरदार की तैयारी के लिए विजय ने Visually Impaired लोगों का रोल निभाने वाले दूसरे एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी देखीं: जैसे "वेट अंटिल डार्क" में ऑड्रे हेपबर्न से लेकर "स्पर्श" में नसीरुद्दीन शाह तक।
विजय सेतुपति अपनी को-स्टार तब्बू की बहुत तारीफ करते हैं। "आपको देखना होगा कि उन्होंने कैसा रोल निभाया है। उन्हें शूटिंग करते देखना एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। और वो तेलुगु कितनी अच्छी तरह बोलती हैं! तब्बू जी और जरीना वहाब जी सेट पर लगातार तेलुगु में बातें करती रहती थीं।"
'स्लमडॉग: 33 टेम्पल रोड' 19 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस आने वाली पैन-इंडियन एक्शन-थ्रिलर फिल्म में विजय सेतुपति मुख्य भूमिका में हैं और इसका निर्देशन पुरी जगन्नाथ ने किया है। यह फिल्म तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी। 'स्लमडॉग: 33 टेम्पल रोड' में विजय सेतुपति, तब्बू, संयुक्ता मेनन, और दुनिया विजय जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं।
बड़ी खबरेंView All
टॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग