CM विजय के सामने उठे OTT और सिनेमा सुधार के मुद्दे, विजय सेतुपति का बयान वायरल

जहां कमल हासन ने विजय से थिएटर की कमाई बढ़ाने के लिए दिन में पांच शो दिखाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था, वहीं सेतुपति का अनुरोध कुछ और था। उन्होंने कहा, "दूसरी बात, थिएटर के टिकटों की कीमतें कई सालों से नहीं बढ़ी हैं। बाकी सभी चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। इसलिए, अगर थिएटर के टिकटों की कीमतें बढ़ा दी जाएं, तो यह अच्छा होगा। मुझे लगता है कि आपको इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। मैं कुछ समय से इस बारे में सोच रहा हूं। फिल्म बनाने का खर्च बढ़ गया है, लेकिन टिकटों की दरें सालों से वही हैं। यह बहुत मुश्किल होता जा रहा है, भले ही वो डिजिटल राइट्स बेचकर किसी तरह गुजारा कर रहे हों।"