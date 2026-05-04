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Tamil Nadu Election Result: तमिलनाडु के ‘जननायक’ बनने जा रहे थलापति विजय के 7 ‘धुआंधार’ वादे, जिन्होंने किया राजनीति में बड़ा ‘खेला’

Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के रुझानों के मुताबिक 234 सीटों में से थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने 106 सीटों में बढ़त हासिल करके इतिहास रच दिया है।

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चेन्नई

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Himanshu Soni

May 04, 2026

Tamil Nadu Election Result 2026

Tamil Nadu Election Result 2026 (सोर्स- पत्रिका)

Tamil Nadu Election Result 2026: दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय ने जब राजनीति में कदम रखा, तो इसे सिर्फ एक स्टार की एंट्री माना जा रहा था। लेकिन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के शुरुआती रुझानों ने ये साबित कर दिया कि थलापति विजय की राजनीति में एंट्री दमदार ही नहीं बल्कि बेहद प्रभावशाली भी है। उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) ने अपने पहले ही चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाकर राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है।

जनता से जुड़े वादों ने दिलाया समर्थन (Tamil Nadu Election Result 2026:)

TVK की इस अप्रत्याशित सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह उसके घोषणा पत्र में किए गए वे वादे हैं, जो सीधे आम जनता की जरूरतों से जुड़े थे। विजय ने अपनी रणनीति में भावनात्मक अपील के साथ-साथ आर्थिक राहत को भी केंद्र में रखा, जिससे हर वर्ग को जोड़ने में मदद मिली।

महिलाओं को आर्थिक मजबूती का भरोसा

पार्टी का सबसे चर्चित वादा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का रहा। इसके तहत घर की महिला मुखिया को हर महीने निश्चित आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। इस कदम ने महिला वोटर्स के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत की। इसके साथ ही मुफ्त बस यात्रा और घरेलू जरूरतों से जुड़ी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान बनाने का संदेश दिया।

घरेलू खर्च कम करने की पहल (Tamil Nadu Election Result 2026:)

TVK ने रसोई के खर्च को कम करने के लिए सालाना मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया। यह स्कीम खासतौर पर मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जिसने चुनावी माहौल में बड़ा असर डाला।

शिक्षा और युवाओं पर फोकस

विजय ने शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए छात्रों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया, ताकि किसी बच्चे की पढ़ाई पैसों की कमी के कारण न रुके। युवाओं को साधने के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की योजना भी पेश की गई, जिसमें पढ़े-लिखे युवाओं को हर महीने आर्थिक सहयोग देने की बात कही गई।

किसानों के लिए राहत पैकेज

किसानों को लुभाने के लिए TVK ने कर्ज माफी का बड़ा वादा किया। छोटे किसानों के लिए पूरी कर्ज माफी और बड़े किसानों के लिए आंशिक राहत का प्रस्ताव रखा गया। इससे ग्रामीण इलाकों में पार्टी को अच्छा समर्थन मिला।

सामाजिक योजनाओं से जुड़ाव

इसके अलावा शादी के लिए आर्थिक सहायता और पारंपरिक उपहार देने जैसी योजनाओं ने भी लोगों का ध्यान खींचा। इन वादों ने न सिर्फ आर्थिक मदद का भरोसा दिया, बल्कि सामाजिक जुड़ाव को भी मजबूत किया।

पहली बार में ही ‘सीरियस खिलाड़ी’ बने विजय

तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय से स्थापित दलों के बीच TVK का इस तरह उभरना एक बड़ा संकेत है। Vijay ने यह साबित कर दिया है कि अगर रणनीति सही हो और जनता से जुड़ाव मजबूत हो, तो नई पार्टी भी बड़ा असर डाल सकती है।

अब देखना दिलचस्प होगा कि यह बढ़त नतीजों में कितनी बदलती है, लेकिन इतना तय है कि विजय अब सिर्फ फिल्मी पर्दे के ही नहीं, बल्कि सियासत के भी बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं।

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Updated on:

04 May 2026 02:49 pm

Published on:

04 May 2026 02:39 pm

Hindi News / National News / Tamil Nadu Election Result: तमिलनाडु के ‘जननायक’ बनने जा रहे थलापति विजय के 7 ‘धुआंधार’ वादे, जिन्होंने किया राजनीति में बड़ा ‘खेला’

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