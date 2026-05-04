Tamil Nadu Election Result: तमिलनाडु के ‘जननायक’ बनने जा रहे थलापति विजय के 7 ‘धुआंधार’ वादे, जिन्होंने किया राजनीति में बड़ा ‘खेला’

Tamil Nadu Election Result 2026: दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय ने जब राजनीति में कदम रखा, तो इसे सिर्फ एक स्टार की एंट्री माना जा रहा था। लेकिन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के शुरुआती रुझानों ने ये साबित कर दिया कि थलापति विजय की राजनीति में एंट्री दमदार ही नहीं बल्कि बेहद प्रभावशाली भी है। उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) ने अपने पहले ही चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाकर राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है।