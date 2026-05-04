Analysis on Assam Elections Result 2026: असम में हिमंत बिस्वा सरमा ने कैसे चुनाव को एकतरफा बना दिया?

हिमंत बिस्वा सरमा खुद को जन-नायक के तौर पर पेश करने में कामयाब रहे। लोगों के बीच जाना, उनकी परेशानी समझना और उसे हल भी करना - अपनी इस कार्यशैली से सरमा ने जनता के साथ एक रिश्ता कायम किया। जब नेता और मतदाता के बीच रिश्ते की डोर बंध जाती है, तो मुद्दों की आंधी भी उसे तोड़ नहीं पाती। और असम में भी यही हुआ। कांग्रेस ने हिमंत बिस्वा सरमा को लेकर लाख शोर मचाया, मगर जनता ने इस शोर को सुनने के बजाए मुख्यमंत्री के साथ रिश्ते को तवज्जो दी।