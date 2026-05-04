West Bengal Election Result : पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार के 5 सबसे बड़े कारण

बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की ऐतिहासिक हार। (फोटो: ANI)
Historic Defeat: पश्चिम बंगाल की सियासत में एक ऐतिहासिक भूचाल आ गया है। 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे हैं। 15 सालों से अजेय रहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बार भयानक हार का सामना करना पड़ा है। मीडिया रिपोटर्स के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने जादुई आंकड़ा पार कर लिया है और राज्य के इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आइए समझते हैं वो 5 बड़े कारण, जिनकी वजह से तृणमूल कांग्रेस का किला ढह गया।
हार का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा। बंगाल के बहुचर्चित 'शिक्षक भर्ती घोटाले' ने टीएमसी की जड़ें हिला दीं। योग्य युवाओं को नौकरियां नहीं मिलीं और कई बड़े नेताओं के घरों से करोड़ों रुपये का कैश बरामद हुआ। केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई की लगातार छापेमारी से पार्टी की छवि पूरी तरह दागी हो गई, जिससे जनता का भरोसा टूट गया।
लगातार तीन बार से सत्ता में रहने के कारण ममता सरकार को भयंकर सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। निचले स्तर पर पार्टी नेताओं की मनमानी, सिंडिकेट राज और 'तोलाबाजी' (जबरन वसूली) से आम आदमी बेहद परेशान हो चुका था। 2011 में जिस 'परिवर्तन' के नाम पर वामपंथियों को हटाया गया था, इस बार वही बदलाव की आंधी दीदी के खिलाफ चली।
राज्य सरकार ने महिलाओं और गरीबों के लिए कई नकद योजनाएं (जैसे लक्ष्मीर भंडार) तो चलाईं, लेकिन नई इंडस्ट्री लगाने और युवाओं को स्थायी रोजगार देने में सरकार पूरी तरह फेल रही। बीजेपी ने अपने प्रचार में इसी नब्ज को पकड़ा। उनका 'इंडस्ट्रियल रिवाइवल' (औद्योगिक विकास) का वादा युवा वोटर्स को बहुत पसंद आया।
इस बार चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की विशेष जांच की थी, जिसमें भारी संख्या में फर्जी वोटर्स के नाम काटे गए। टीएमसी ने इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन चुनाव में इसका सीधा नुकसान सत्ताधारी पार्टी को हुआ और चुनावी गणित पूरी तरह से बदल गया।
कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी इस बार उनके लिए सबसे बड़ा काल साबित हुए। बीजेपी ने उन्हें एक आक्रामक और मजबूत चेहरे के रूप में पेश किया। साथ ही, बंगाल में वामदलों और कांग्रेस के पास कोई जनाधार नहीं बचा था, जिससे सारा 'एंटी-टीएमसी' वोट सीधे बीजेपी के खाते में ट्रांसफर हो गया।
इस बीच चुनाव नतीजों पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह 'लुक-ईस्ट' नीति में बीजेपी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी है। वहीं, टीएमसी खेमे में भारी सन्नाटा है और हार के कारणों पर गंभीर मंथन शुरू हो गया है। आम जनता इस सत्ता परिवर्तन को बंगाल के विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत मान रही है।
अब पूरे देश की निगाहें बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे पर टिकी हैं। क्या शुभेंदु अधिकारी को सीएम की कुर्सी मिलेगी या दिल्ली आलाकमान कोई नया चेहरा उतारेगा? दूसरी तरफ, हार के बाद ममता बनर्जी का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है।
इस चुनाव ने एक बात और साफ कर दी है कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस का वजूद अब लगभग खत्म हो चुका है। बंगाल की सियासत अब आधिकारिक तौर पर द्विध्रुवीय हो गई है, जहां सीधी और कांटे की टक्कर सिर्फ बीजेपी और टीएमसी के बीच है।
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