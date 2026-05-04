West Bengal Election Result : पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार के 5 सबसे बड़े कारण

Historic Defeat: पश्चिम बंगाल की सियासत में एक ऐतिहासिक भूचाल आ गया है। 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे हैं। 15 सालों से अजेय रहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बार भयानक हार का सामना करना पड़ा है। मीडिया रिपोटर्स के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने जादुई आंकड़ा पार कर लिया है और राज्य के इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आइए समझते हैं वो 5 बड़े कारण, जिनकी वजह से तृणमूल कांग्रेस का किला ढह गया।