पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत तय, फिर भी नहीं टूट पाएगा कांग्रेस का यह रिकॉर्ड

West Bengal vote counting: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मजबूत बढ़त बना ली है। पार्टी जहां कई सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, वहीं करीब 190 सीटों पर आगे चल रही है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस सीमित सीटों पर जीत और कुछ दर्जन सीटों पर बढ़त के साथ पीछे दिखाई दे रही है। 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है और रुझानों के आधार पर बीजेपी इस आंकड़े को पार करती नजर आ रही है, जिससे राज्य में सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं।